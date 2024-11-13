Friday, 15 November 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة لدراسة أعذار متغيبي الاختبارات

11/13/2024 3:03:58 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني، الأحد، بعد تمتع الطلاب بإجازة الخريف نهاية الفصل الدراسي الأول، أعلنت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة جاهزيتها، إذ تبدأ لجنة التوجيه الطلابي دراسة أعذار الطلاب المتغيبين في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وللجنة قرارها في مدى وجاهة العذر لدخول الطالب في الاختبار البديل، والحالات الخاصة بالرفع بشأنها لإدارة الاختبارات والقبول.
3 مواعيد
أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن))، تحديد 3 مواعيد للاختبارات ((البديلة)) الغائبين بعذر في الفصل الدراسي المنصرم، وأبانوا أن الطالب الغائب بعذر يؤدي اختبار الغائبين بعذر بنفس الدرجة المخصصة للاختبار الذي تغيب عنه، مع الأخذ بالاعتبار أنه يمنع اختبار أي طالب بعد انتهاء الفترة المحددة لاختبار الطلاب المتغيبين بعذر، ما عدا الحالات التي تقدر ((لجنة الظروف الطارئة)) ظرف غيابها.
مراجعة المدرسة
أوضح التربويون، أنه يجب على إدارة المدرسة، إعداد جداول منظمة للاختبارات البديلة للطلاب المتغيبين بعذر حسب المواعيد المحددة لها، وعلى الطالب المتغيب عن الاختبارات بعذر أو دون عذر مراجعة المدرسة لدراسة وضعه.
الأعذار المقبولة
01- الطالب، الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظروفه المرضية، منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها أو قبل انعقادها بفترة وجيزة.
02- المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى ((أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج))، بموجب التقرير الطبي المعتمد سواء كان من داخل البلاد أو خارجها.
03- الطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات أو قبل انعقادها بفترة وجيزة بحيث تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
04- الطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.
05- الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة أو لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة.
مواعيد اختبار الغائبين بعذر
. من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط:
- في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني.
. المرحلة الثانوية ((نظام المقررات))
- في الأسبوع الأول من بداية المستوى الدراسي الثاني.
- الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار الفصل الدراسي، يعتبر راسبًا غير مجتاز لذلك المقرر، وعليه إعادة دراسته في وقت لاحق.
. المرحلة الثانوية ((نظام المسارات)):
- يختبر الطالب الغائب بعذر مقبول أو غير مقبول عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الدور الثاني، وهو في الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني لمواد الإخفاق في الفصل الدراسي الأول.

MENAFN13112024000089011017ID1108882980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث