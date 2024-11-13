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مأزق الوسط يقلق رينارد

11/13/2024 3:03:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، ضربة موجعة بإصابة القائد العائد للأخضر سلمان الفرج، قبل 24 ساعة من مواجهة أستراليا المفصلية، ليدخل الأخضر الموقعة المصيرية بغيابات مؤثرة بالجملة، تزيد من معاناة مدربه الفرنسي الجديد القديم هيرفي رينارد، الذي تولى المهمة الفنية، خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني، خصوصا في خط الوسط.
صدمة كبرى

تأتي الصدمة الكبرى، في إصابة العائد مجددا لقائمة الأخضر سلمان الفرج، قبل أقل من 24 ساعة على المواجهة، ليتقرر خروجه من المعركة المرتقبة، مما تسبب في أزمة واضحة لرينارد.
وبالتالي، سيضطر رينارد للاعتماد على ثلاثي وسط لم يسبق له أن تعاون كثيرا في فترة مانشيني السابقة في ظل الخيارات المحدودة: عبدالله الخيبري وفيصل الغامدي ومصعب الجوير.
ومن الممكن أن يستعين بسعود عبدالحميد أو ناصر الدوسري، في وسط الملعب، مع الزج بسلطان الغنام في خانة الظهير الأيمن، لسد الثغرة التي يعاني منها المنتخب السعودي.
غيابات بالجملة

إضافة لغياب الفرج، فإن الأخضر يدخل اللقاء بالعديد من الغيابات المؤثرة التي يتصدرها سالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، بداعي الإصابة. وسيغيب محمد كنو، عن مواجهة أستراليا، بسبب الإيقاف، جراء الطرد الذي تعرض له أمام الصين في الجولة الثانية، وتقرر بعدها غيابه 3 مباريات، وفقا لقواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وغاب كنو عن مباراتي اليابان والبحرين، وسيغيب أمام أستراليا، قبل أن يشارك أمام إندونيسيا، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة السادسة من التصفيات المونديالية.
مأزق الوسط

وضع خط وسط المنتخب السعودي، مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد، في مأزق قبل المواجهة المصيرية، اليوم.
ويواجه رينارد العديد من الأزمات في مهمته، يأتي على رأسها الغياب التام لأغلب عناصر الوسط الأساسية، في مقدمتهم المصابين سالم الدوسري وعبدالإله المالكي، والموقوف محمد كنو.
النظر للمستقبل

شدد هيرفي رينارد، على أهمية مباراة أستراليا، مشيرًا إلى أن الأخضر ليس في وضع سيئ بمجموعته.
وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس ((مباراة أستراليا صعبة، لكن يجب ألا نغفل منتخبي البحرين وإندونيسيا، خصوصًا أن البحرين جاء إلى هنا وانتصر)).
وأضاف ((نحن في منتصف الطريق، الوقت طويل والتنافس سيكون شديدا بين 3 فرق للحصول على بطاقة التأهل، ونتمنى أن نحسمها لصالحنا)).
وعن وضع المنتخب السعودي في المجموعة، رد بقوله ((لسنا في وضع جيد، لكن لسنا في وضع سيئ، المرحلة الحالية أصعب من الماضية، ويجب أن نعمل معا لتجاوزها)).وحول الأجواء في معسكر الأخضر وكيف وجد تفاعل اللاعبين، قال ((الشعور كأني لم أغب عن الفريق، ثلاثة أرباع اللاعبين لدي معرفة بهم ولعبنا التصفيات الماضية وكأس العالم معا، وكانت ذكريات جيدة، ويجب أن نتطلع إلى المستقبل)).
-إصابة الفرج تمثل صدمة كبرى للأخضر
-مأزق الوسط يزيد معاناة رينارد
-الإصابة تغيب الفرج والدوسري والمالكي
-الإيقاف يبعد كنو عن المواجهة الصعبة
-رينارد سيضطر لإشراك أسماء جديدة في الوسط
-سعود عبدالحميد وناصر الدوسري من أبرز الحلول
-مدرب الأخضر يطالب بالنظر للمستقبل.

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