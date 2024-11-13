الدولار القوى يثير قلق الاقتصاد العالمى

MENAFN - Al-Borsa News) منذ أن أعلن الخزانة الأمريكى جون كونالى فى عام 1971 عبارته الشهيرة بأن الدولار هو ((عملتنا، لكنه مشكلتكم))، والاقتصاد العالمى يشهد تغيرات كبرى، لكن حقيقة تأثير الدولار الأمريكى لم تتغير.

فتقلبات قيمة الدولار، التى تحددها فى الغالب التطورات الاقتصادية داخل أمريكا، تواصل إحداث تأثيرات كبيرة على بقية أنحاء العالم.

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السياسات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب تشير إلى احتمال ارتفاع حاد فى قيمة الدولار، ما قد يُشكل تحدياً للنمو الاقتصادى العالمى، وفقاً لما نقلته مجلة ((ذا إيكونوميست)) البريطانية.

لا تزال تفاصيل أجندة ترامب الاقتصادية غير واضحة، لكن الحركة القوية فى أسواق الأسهم الأمريكية تعكس توقعات المستثمرين.

فقد شهد مؤشر ((إس آند بى 500)) ارتفاعات قياسية فى أيام متتالية، فى ظل توقعات بأن تسهم إدارة ترامب المرتقبة فى زيادة أرباح الشركات عبر تخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب ارتفاع الاقتراض الحكومى.

كما أن ارتفاع العجز المالى والتضخم المتوقع قد يدفع الاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، ما يجعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية، وبالتالى يدعم قوة الدولار.

فى 7 نوفمبر الجارى، خفض الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.5% و4.75%.

ورغم ذلك، أشار رئيس الفيدرالى، جيروم باول، إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم بدلاً من خفضها مرة أخرى.

فى سياق ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 1.5% مقابل سلة من العملات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ارتفاع يعكس توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية.

يرتبط صعود الدولار عادة بتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، حيث يتجه المستثمرون خلال فترات الأزمات إلى الأصول الآمنة مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

لكن الدولار القوى، رغم جاذبيته، يحمل آثاراً سلبية، لا سيما على الاقتصادات الناشئة، ووفقاً لدراسة لصندوق النقد الدولى فى عام 2023، فإن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 10% يقلص الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الناشئة بنسبة 1.9% وفى الدول المتقدمة بنسبة 0.6%.

أكثر من 40% من التجارة العالمية يتم بالدولار، حتى وإن لم تشمل أمريكا، ما يعنى أن ارتفاع قيمة العملة يزيد من تكاليف الاستيراد ويضعف الطلب على السلع الأجنبية.

وأكدت دراسة أكاديمية نشرت فى عام 2020 أن ارتفاع الدولار بنسبة 1% مقابل جميع العملات يؤدى إلى انخفاض التجارة بين الدول الأخرى بنسبة 0.6%، ما يهدد استقرار سلاسل الإمداد.

ويشير بنك التسويات الدولية إلى أن الدولار القوى يزيد أيضاً من تكاليف المشترين للسلع الوسيطة، ما يخلق خطراً يهدد بانهيار سلاسل التوريد الطويلة.

إلى جانب تأثيرات التجارة، فإن التأثيرات المالية للعملة الأمريكية القوية لا تقل أهمية.

أما فى القطاع المالى، فإن الدول والشركات التى تقترض بالدولار دون وجود مصادر إيرادات بالعملة نفسها تواجه تضخماً فى ديونها وارتفاعاً فى تكاليف الفائدة.

كما تؤدى معدلات الفائدة المرتفعة فى أمريكا إلى جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ما يضع ضغطاً إضافياً على اقتصاداتها.

وعادةً ما تتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ما يجبرها على رفع أسعار الفائدة أيضاً، ما يشدد السياسة النقدية فى وقت قد تعانى فيه اقتصاداتها بالفعل من تباطؤ عام فى التجارة.

لا يزال غير واضح ما إذا كان الدولار القوى سيستمر أم لا.

فقد أعرب دونالد ترامب مراراً عن استيائه من أن الدولار القوى يضر بالمصنعين المحليين ويكلف الأمريكيين وظائف، لكنه لا يستطيع إجبار البنك المركزى على خفض الفائدة بسهولة.

وفى ظل استمرار السياسات النقدية الحالية، سيظل الدولار الأمريكى ملاذاً آمناً للمستثمرين، لكنه سيبقى أيضاً مصدر قلق كبيراً للاقتصاد العالمى.