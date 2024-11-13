لماذا يرفض المصدرون التنازل عن حصيلتهم الدولارية مقابل ((المساندة التصديرية))؟

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت منظمات أعمال الحكومة ممثلة فى وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل، العدول عن إلزام المصدرين التنازل عن 50% من حصيلة التصدير الدولارية للبنوك، كشرط للاستفادة من برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وأوضحت منظمات الأعمال أن احتفاظ المصدرين بحصيلة صادراتهم الدولارية ضرورى لاستخدامها فى فتح اعتمادات مستندية عند الحاجة للاستيراد وتنفيذ توسعات جديدة داخل البلاد أو خارجها، وفقًا لمصادر تحدثت لـ((البورصة)).

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وأبلغت وزارة الاستثمار المصدرين، خلال لقاء موسع مع المجالس التصديرية، ببدء تطبيق قرار التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية من شهر نوفمبر الجاري.

لكن المجالس اقترحت خلال الاجتماع خفض تلك النسبة إلى 25%، مقابل زيادة نسبة المساندة فى البرنامج الجديد إلى 7% بدلاً من 3% حاليًا، لكن لم يتم الرد على مطالبهم حتى الآن.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرين، إن الشركات بالفعل تتنازل عن الدولار للبنوك عند استيراد مستلزمات الإنتاج، أو معدات جديدة، وغير واضح للمصدرين ما هو المقصود بهذا البند، إذا كان الهدف الأساسى من البرنامج هو تشجيع الصادرات.

أضاف أن مجتمع الأعمال يحتاج إلى توضيح هذا الأمر، لأن منظمات الأعمال تساعد الدولة فى الترويج للاستثمار من خلال المميزات التى تمنحها للشركات والمستثمرين.

أشار إلى أن فرض قيود للاستفادة من الحوافز التشجيعية قد تُفقد بريق البرنامج خاصة ون جميع الشركات الكبيرة التى دخلت مصر مؤخرًا تسعى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصادراتها.

قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، إنَّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يستورد مدخلات إنتاج بقيم قد تفوق أحيانًا القيمة التصديرية، وبالتالى فإن إلزامهم بالتنازل عن جزء من الحصيلة مقابل الاستفادة من البرنامج قد يؤثر على القدرات التصديرية.

تابع أن هذا القرار لا ينبغى تطبيقه على كل القطاعات، فالشركات التى تصدر ونسبة المكون المحلى فيها يصل إلى 90% يُستقطع منها جزء من الحصيلة، لأن ذلك يشير إلى عدم حاجاتها إلى سيولة كبيرة للاستيراد.

وقال إن المستثمرين سيجدون صعوبة فى تنفيذ القرار، لأن البعض يتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، بالإضافة إلى حاجة المستثمرين المستمرة إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تنفيذ توسعات جديدة، وبالتالى أى تأخير فى تدبير عملة أجنبية لهذا الغرض قد يؤثر على جدوى الاستثمار.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج دعم الصادرات هو زيادة معدلات التصدير عن القيم الحالية، والوصول إلى المستهدف، لكن خفض المساندة فى البرنامج الجديد قد تنعكس سلبيًا على الشركات المصدرة، لاعتماد أغلبها على تلك المساندة.

وتضمن البرنامج الجديد تقليص المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، وللصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل، بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.

وتتوزع المساندة التصديرية قطاعياً وفق البرنامج الجديد بواقع4.06 مليار جنيه لقطاع الصناعات النسيجية، بينما بلغ نصيب الكيماويات 3.16 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية 3.65 مليار جنيه، والصناعات الغذائية 3.89 مليار جنيه.

فى حين بلغت القيمة المخصصة للصناعات الهندسية والسيارات 3.13 مليار جنيه، وصناعات مواد البناء 1.11 مليار جنيه، وصناعة الطباعة والتغليف 0.940 مليار جنيه، والصناعات طبية 0.330 مليار جنيه، وصناعة الأثاث 0.130 مليار جنيه، وصناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.0017 مليار جنيه.

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المستثمرين المصريين يمكنهم تحمل تطبيق القرار لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر حتى تستقر الأوضاع فى الدولة، بينما قد لا توافق الشركات الأجنبية على هذا الاقتراح بسبب حساباتها المختلفة.

وأضاف رضا أن الشركات الأجنبية تجد فى السوق المصرى مزايا تتعلق بالحوافز المقدمة من خلال برنامج دعم الصادرات.

وأشار إلى أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة الدولارية فى البنوك لاستخدامها فى أغراض استثمارية واستيرادية، نظرًا إلى أن العملة الأجنبية أقل تقلبًا، ما يقلل من مخاطر التعرض لخسائر بسبب تغيرات سعر الصرف.

((الخولى)): الشركات الأجنبية تدرس السوق بدقة والقرار قد يتعارض مع سياساتها

وقال وائل الخولي، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مصر تدرس السوق بدقة، بما فى ذلك حرية التصرف فى حصيلة عملتها الأجنبية، وأن تطبيق هذا القرار عليها قد يتعارض مع سياساتها.

وأوضح أن الشركات المصدرة ملزمة بتأمين مخزونها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يعنى أنه قد لا يكون هناك فائض من العملة الأجنبية يمكن التنازل عنه للبنوك، خصوصًا فى حال تزامن ذلك مع استيراد خطوط إنتاج.

من جانبه، قال عبدالله الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بلبيس الصناعية، إن معظم الشركات المصدرة تستخدم حصيلتها التصديرية فى تنفيذ التوسعات الجديدة، ما يجعل تعديل النسبة فى البرنامج الجديد أمرًا ضروريًا للحفاظ على خطط التطوير وعمليات التصدير.

وأضاف أن الجمعية تعتزم تقديم طلب لاتحاد المستثمرين لرفع شكوى إلى الحكومة موضح بها تأثير القرار على نمو الاستثمارات فى منطقة بلبيس الصناعية، حيث يعتمد المستثمرون على عوائد التصدير لتمويل الأعمال التوسعية.