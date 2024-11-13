((الأنفاق)) تدعو المكاتب الاستشارية لمشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت الهيئة القومية للأنفاق المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم ((إبداء الاهتمام)) وسابق الخبرة للخدمات الاستشارية لأعمال التواصل والرؤية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
ووجهت الهيئة الدعوة لجميع الكيانات المهتمة بالمتشاركة فى تنفيذ الأعمال التقديم فى موعد أقصاه 10 ديسمبر المقبل.
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ويشمل مشروع تطوير خط ترام الرمل تحديث الخط بالكامل وتحويله لترام حديث وعزله عن حركة مرور المشاة الجانبية.
كانت دراسات النقل الحضرى لمدينة الإسكندرية التى قام بها الاستشارى الفرنسى EGIS-RAIL من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، قد أوصت أن الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعى داخل المحافظة هو تنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة إستراتيجية للنقل الحضرى حتى عام 2032 من ضمنها إعادة ترام الرمل الحالى من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل ودراسة امتداده حتى المنشية.
ويبلغ طول الخط 14.11 كم ويشتمل على 25 محطة ويبلغ عدد ركاب الترام الحالى 47 ألف راكب يومياً وسوف يصل إلى 138 ألف راكب يومياً فى عام 2032.
يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدى – مصطفى كامل – سيدى جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل) ثم ينتهى مسار خط الترام بميدان المنشية. وبعد التطوير سيقل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة.
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