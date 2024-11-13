((الأنفاق)) تدعو المكاتب الاستشارية لمشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) دعت الهيئة القومية للأنفاق المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقديم ((إبداء الاهتمام)) وسابق الخبرة للخدمات الاستشارية لأعمال التواصل والرؤية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ووجهت الهيئة الدعوة لجميع الكيانات المهتمة بالمتشاركة فى تنفيذ الأعمال التقديم فى موعد أقصاه 10 ديسمبر المقبل.

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ويشمل مشروع تطوير خط ترام الرمل تحديث الخط بالكامل وتحويله لترام حديث وعزله عن حركة مرور المشاة الجانبية.

كانت دراسات النقل الحضرى لمدينة الإسكندرية التى قام بها الاستشارى الفرنسى EGIS-RAIL من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، قد أوصت أن الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعى داخل المحافظة هو تنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة إستراتيجية للنقل الحضرى حتى عام 2032 من ضمنها إعادة ترام الرمل الحالى من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل ودراسة امتداده حتى المنشية.

ويبلغ طول الخط 14.11 كم ويشتمل على 25 محطة ويبلغ عدد ركاب الترام الحالى 47 ألف راكب يومياً وسوف يصل إلى 138 ألف راكب يومياً فى عام 2032.

يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدى – مصطفى كامل – سيدى جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل) ثم ينتهى مسار خط الترام بميدان المنشية. وبعد التطوير سيقل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة.