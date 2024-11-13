انطلاق فعاليات معرض ((ديستنشن أفريقيا)) للملابس والمنسوجات السبت المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولى ((ديستنشن أفريقا – Destination Africa)) لقطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات خلال يومى 16 و17 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

وينظم المعرض سنوياً كل من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، وجمعية المصدرين المصريين إكسبولينك .

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قال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية وكونها مركزاً رئيسياً بالقارة الأفريقية لتوريد جميع منتجات القطاع من الملابس الجاهزه، الألياف، الغزول، والإكسسوارات.

قال المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع.

وقال رئيسا المجلسين إنَّ المعرض شهد نجاحاً متزايداً خلال دوراته السابقه، وإنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة.

ويسهم معرض ديستينشين أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعى بين مصر ودول اتفاقية أغادير فى قطاعى الملابس الجاهزه والغزل والمنسوجات وتوجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.

قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ـ إكسبولينك، إن أهمية المعرض تكمن فى تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجارى وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة.