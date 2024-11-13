انطلاق فعاليات معرض ((ديستنشن أفريقيا)) للملابس والمنسوجات السبت المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولى ((ديستنشن أفريقا – Destination Africa)) لقطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات خلال يومى 16 و17 نوفمبر الجارى بالقاهرة.
وينظم المعرض سنوياً كل من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، وجمعية المصدرين المصريين إكسبولينك .
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قال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية وكونها مركزاً رئيسياً بالقارة الأفريقية لتوريد جميع منتجات القطاع من الملابس الجاهزه، الألياف، الغزول، والإكسسوارات.
قال المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع.
وقال رئيسا المجلسين إنَّ المعرض شهد نجاحاً متزايداً خلال دوراته السابقه، وإنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة.
ويسهم معرض ديستينشين أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعى بين مصر ودول اتفاقية أغادير فى قطاعى الملابس الجاهزه والغزل والمنسوجات وتوجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ـ إكسبولينك، إن أهمية المعرض تكمن فى تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وافريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجارى وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة.
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