التنمية الحضرية يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة فى القليوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، بزيارة لمحافظة القليوبية، لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.
وخلال الزيارة عُقد اجتماع، برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمشاركة من القيادات التنفيذية من الجانبين.
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وتمت الإشارة، فى مستهل الاجتماع، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الصندوق لتنمية المحافظات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظة القليوبية، مع التركيز على مشاريع محددة مثل تطوير جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة، واستثمار أرض المحلج ومنطقة الشون بمدينة بنها.
وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أهمية هذه الشراكة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وفرص استثمار واعدة، خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة.
من جانبه، أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى اهتمام الصندوق بدعم المشروعات الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة القليوبية لتنفيذ المشروعات المقترحة.
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية التركيز على المشروعات التى تحقق عوائد اقتصادية سريعة، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وأكد المهندس أيمن عطية ضرورة تحديث المخططات العمرانية للمحافظة لتحديد الأراضى المتاحة للاستثمار بشكل دقيق.
وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تسفر هذه الشراكة بين محافظة القليوبية وصندوق التنمية الحضرية عن تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة القليوبية كوجهة استثمارية جاذبة.
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