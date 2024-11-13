التنمية الحضرية يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة فى القليوبية

MENAFN - Al-Borsa News) قام المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، بزيارة لمحافظة القليوبية، لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.

وخلال الزيارة عُقد اجتماع، برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمشاركة من القيادات التنفيذية من الجانبين.

موضوعاتأرباح“مصر الجديدة” تقفز إلى 1.74 مليار جنيه خلال 9 أشهر مصر ضمن أفضل الدول الأفريقية في الاستثمار العقاري المربح شراكة بين ((بالم هيلز)) و((دله)) لتطوير مشروعات عقارية فى السعودية

وتمت الإشارة، فى مستهل الاجتماع، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الصندوق لتنمية المحافظات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظة القليوبية، مع التركيز على مشاريع محددة مثل تطوير جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة، واستثمار أرض المحلج ومنطقة الشون بمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أهمية هذه الشراكة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وفرص استثمار واعدة، خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة.

من جانبه، أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى اهتمام الصندوق بدعم المشروعات الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة القليوبية لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية التركيز على المشروعات التى تحقق عوائد اقتصادية سريعة، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

وأكد المهندس أيمن عطية ضرورة تحديث المخططات العمرانية للمحافظة لتحديد الأراضى المتاحة للاستثمار بشكل دقيق.

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تسفر هذه الشراكة بين محافظة القليوبية وصندوق التنمية الحضرية عن تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة القليوبية كوجهة استثمارية جاذبة.