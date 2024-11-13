البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 233 مليار يوان (حوالي 32.37 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا، وفقا لبيان البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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