البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 233 مليار يوان (حوالي 32.37 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية“شينخوا، وفقا لبيان البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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