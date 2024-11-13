المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، تفعيل الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي على أرض مصر من خلال إقامة أول مدينة صناعية صديقة للبيئة باستثمارات عربية على مساحة 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، والني ينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية.
موضوعات متعلقة
تشغيل مصنع“أبومروات” لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026 حسم الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد“الأهلى” يناير المقبل “الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” يدرس تمويل مصر بـ300 مليون دولار
وقالت يسى إن المدينة الصناعية ستقام بدعم من اتحاد المستثمرات والشركاء الرئيسيين في الشركة المساهمة للمشروع وهم الشركات المعتمدة داخل اتحاد المستثمرات، وشركة“تى سي ال”، و”رامبكس” و”زين كيميكالز”، فضلًا عن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة هذه المدينة الصناعية الجديدة.
وطرحت على ضيوف القمة، المشاركة في الاستثمار لهذا المشروع؛ ليكون نواة ونموذجًا ننتقل به إلى كل الدول الصديقة، كما طرحت 75% من أسهم المشروع؛ للمشاركة في المدينة الصناعية.
وتابعت“أن الدكتورة فاطمة أبو شوك رئيس المكتب الرسمي للاستشارات البيئية بالاتحاد سوف تقوم بإعداد الدراسة البيئية لمشروع المدينة الصناعية”.
MENAFN13112024000202011048ID1108882966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.