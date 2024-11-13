المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، تفعيل الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي على أرض مصر من خلال إقامة أول مدينة صناعية صديقة للبيئة باستثمارات عربية على مساحة 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، والني ينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية.

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وقالت يسى إن المدينة الصناعية ستقام بدعم من اتحاد المستثمرات والشركاء الرئيسيين في الشركة المساهمة للمشروع وهم الشركات المعتمدة داخل اتحاد المستثمرات، وشركة“تى سي ال”، و”رامبكس” و”زين كيميكالز”، فضلًا عن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة هذه المدينة الصناعية الجديدة.

وطرحت على ضيوف القمة، المشاركة في الاستثمار لهذا المشروع؛ ليكون نواة ونموذجًا ننتقل به إلى كل الدول الصديقة، كما طرحت 75% من أسهم المشروع؛ للمشاركة في المدينة الصناعية.

وتابعت“أن الدكتورة فاطمة أبو شوك رئيس المكتب الرسمي للاستشارات البيئية بالاتحاد سوف تقوم بإعداد الدراسة البيئية لمشروع المدينة الصناعية”.