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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بعد بيانات التضخم الأمريكية

11/13/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض، حيث قامت الأسواق العالمية بتقييم أحدث بيانات التضخم الأمريكية.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة، ارتفاع أسعار المستهلك قليلاً في أكتوبر الماضي، على الرغم من أن الزيادة كانت متوافقة مع التوقعات.

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واختتم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات بانخفاض بنسبة 0.17% بعد تقليص بعض الخسائر السابقة. وتراجعت معظم القطاعات، حيث انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2% بينما أضافت أسهم النفط والغاز 1.3%.

وبالنظر إلى تحركات الأسهم الفردية في أوروبا اليوم، ارتفعت أسهم شركة ( جست إيت تيك اواي) بنسبة 20.5%، بعد أن قالت أكبر شركة لتوصيل الوجبات في أوروبا إنها أبرمت صفقة لبيع وحدتها الأمريكية مقابل 650 مليون دولار.

كما حققت شركة الطاقة الألمانية سيمنس أداءً متميزًا، حيث قفزت أسهمها بنسبة 19%، بعد أن قامت بترقية أهدافها المالية متوسطة الأجل مسجلة رقماً قياسياً جديداً لطلباتها.

كما أغلقت البورصات في جميع أنحاء المنطقة متباينة بعد تداولات واسعة النطاق في اللون الأحمر لمعظم اليوم، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي بينما حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مكاسب بنسبة 0.06%.


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