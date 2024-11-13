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مصر تطلب تمديد برنامج إصلاح التعليم حتى أغسطس 2025

11/13/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلبت وزارة التعاون الدولي تمديد موعد إغلاق برنامج“دعم إصلاح التعليم في مصر” من البنك الدول حتى 15 أغسطس 2025، لتعويض التأخيرات المتراكمة.

وصرفت مصر من التمويل البالغ 500 مليون دولار نحو 308.4 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 61.7% من المبلغ الإجمالي.

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وبحسب البيانات يتبقى نحو 191.6 مليون دولار لم يتم صرفها بعد، معظمها فى تدريب وتطوير المهنيين والمخصص له نحو 150 مليون دولار، لكن صرف منهم 32 مليون دولار، فيما صرف محور التعليم المبكر 36 مليون دولار من نحو 80 مليون دولار.

ويخصص البنك نحو 110 ملايين دولار لإصلاح نظام التقييم للطلاب في المدارس الثانوية، وقد تم صرف 80 مليون دولار منها، لتطوير إطار تقييم يعتمد على مهارات التفكير العليا وتنفيذ اختبارات قومية لتحسين مستوى التعليم.

وقال البنك، إن محور تكنولوجيا التعليم الذى يركز على تزويد الطلاب والمعلمين بموارد تعليمية رقمية وربطها بمناهج التعليم عبر بنك المعرفة المصري صرف نحو 78 مليون دولار من نحو 140 مليون دولار خصصها البرنامج.

وقالت الحكومة، إن أسباب التأخير في البرنامج إلى عدة عوامل، من أبرزها صعوبة تنفيذ بعض الأنشطة المعقدة في التدريب المهني للمعلمين وتطوير نظام تقييم جديد، حيث يحتاجان إلى تنسيق وتطوير مستمرين.

وأشارت إلى أنها لذلك تسعى لتوفير وقت إضافي يسمح بتحقيق أهداف البرنامج بصورة شاملة، خصوصًا في تحسين جودة التعليم المبكر، وتعزيز المهارات التربوية للمعلمين، ومواصلة استخدام التكنولوجيا لدعم التعليم.

من المتوقع أن يتم إنفاق المبالغ المتبقية لتحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة المدارس العامة، مع التركيز على تعزيز استراتيجيات التدريس المبكر وقياس تأثير التطورات على الأداء التعليمي للطلاب.

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