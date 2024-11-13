الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يدرس تمويل مصر بـ300 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تمويل الحكومة المصرية بنحو 300 مليون دولار بحسب بيانات نشرها على موقعه الإلكترونى الأربعاء.

وقال البنك، إن البرنامج التمويلي يُعتبر الأول ضمن سلسلة من ثلاثة برامج تمويلية أحادية الشريحة، تهدف إلى دعم السياسات المناخية في الفترة من 2025 حتى 2028.

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وذكر أنه يُركز على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لمصر على مواكبة التحديات البيئية والاقتصادية في المستقبل، ويتضمن إصلاحات شاملة في جوانب المنافسة الاقتصادية، والمرونة المالية، والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وقال إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر، وبناء قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية عبر زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتقليل الديون، وتعزيز الشفافية المالية.

وقال إن الهدف الثالث يرتكز على دعم التحول الأخضر في مصر عبر تقوية القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتشجيع تنمية منخفضة الكربون، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

أضاف أنه فيما يخص محاور الإصلاح، فإن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات بينها تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2022، بهدف تحسين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق، خاصةً فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي قد تؤدي إلى تأثيرات غير مرغوبة على المنافسة.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاستباقية أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار وزارة المالية قرارات تهدف إلى توحيد مبادئ ومعايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب.

وقال إن الحكومة أصدرت كذلك قرارًا ينظم معايير السوق الأولية لتحسين الشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، كما تم تعديل قانون المالية العامة الموحد ليشمل الهيئات الاقتصادية ضمن تعريف الحكومة العامة لتحسين الشفافية المالية.

وأشار إلى أنه لدعم التحول الأخضر لمصر، عبر تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وتطوير مسارات تنموية منخفضة الكربون، أصدرت الحكومة قرارًا بإنشاء فريق عمل وطني يدعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني، لتمكين مصر من جمع بيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة ومتابعة التقدم المحرز في إجراءات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

كما أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات لتأسيس أسس السوق الكربونية المحلية، تشمل متطلبات هيئات التحقق والتصديق المحلية والدولية، وإنشاء سجلات كربون تطوعية معتمدة، وقواعد للإدراج والإلغاء للائتمانات الكربونية.

وبالإضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء من خلال تنظيم تداول الطاقة المتجددة بين الشركات الخاصة والمستهلكين، بالإضافة إلى اعتماد خطة لخفض الفاقد في شبكات التوزيع التي تملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتقديم مشروع قانون جديد للبرلمان لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تعزيز دور الجهة المنظمة، وفرض تعريفة تعكس التكلفة، وتسهيل دخول القطاع الخاص في هذا المجال.