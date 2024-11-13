حسم الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد الأهلى يناير المقبل

علمت“البورصة” أن النادى الأهلى تلقى 4 عروض مبدئية للفوز بحقوق تسمية ملعب الذى يعتزم إنشاءه من مستثمرين محليين وخليجيين، ويجرى العمل فى الوقت الحالى على صياغة الامتيازات المرتبطة بحقوق التسمية.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن النادى الأهلى منح الشركات المتقدمة مهلة شهر للتقدم بالعروض المالية والامتيارات التى ترغب بها وفقًا للعرض المالى، فيما سيستغرق شهرًا إضافيًا للبت فى العروض بالتعاون مع المستشار المالى والقانونى.

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وتلعب شركة بلتون القابضة دور المستشارالمالى، فيما يقوم مكتب ALC على الدين الوشاحى للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى.

وأوضحت المصادر، أن البت فى العروض سيكون بحلول شهر يناير المقبل، وسيلزم الاتفاق الموقع الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد النادى الأهلى بسداد من 70% إلى 80% دفعة نقدية فورية لتوفير السيولة اللازمة لبدء أعمال تنفيذ مشروع استاد نادى القرن.

أضافت المصادر، أن العروض المقدمة إحداها من شركة إماراتية بقيمة مبدئية 120 مليون دولار قد ترتفع إلى 150 مليون دولار على حسب الامتيازات التى سيتضمنها الاتفاق، وعرض من شركة عقارات مصرية سيتم تقديمه بالجنيه المصرى، وعرض ثالث من شركة أليانز الألمانية.

وفى يونيو من العام الجارى، أطلق النادى الأهلى المصرى“مشروع القرن” الخاص بتدشين مدينة رياضية على مساحة 43 فدانًا وبتكلفة مبدئية 12 مليار جنيه، على مدار 5 سنوات.

ويتم تمويل المشروع من خلال شركة القلعة الحمراء مقابل حق انتفاع بواقع 25 عامًا، ويشمل المشروع ملعبًا خاصًا ومقر تدريبات وجامعة رياضية ومتحفًا ومدرسة وفندقًا ومستشفى رياضيًا، كما سيضم المشروع ملعب الكرة الرئيسى.

ومن المنتظر أن يضم استاد الأهلى أكثر من 150 غرفة فندقية سوف يطلق النادى عليها أسماء عدد من رموزه عبر التاريخ، ويتم حجز تلك الغرف المطلة على الملعب خلال المباريات.

وقالت مصادر لـ”البورصة” مطلع الشهر الجارى، إن مجلس إدارة النادى الأهلى عقد اجتماعًا مع الشركات الـ 15 المشاركة فى مشروع القرن لبحث بدء أعمال التنفيذ فى المشروع والمتوقع لها مطلع العام المقبل.