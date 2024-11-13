حسم الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد الأهلى يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” أن النادى الأهلى تلقى 4 عروض مبدئية للفوز بحقوق تسمية ملعب كرة القدم الذى يعتزم إنشاءه من مستثمرين محليين وخليجيين، ويجرى العمل فى الوقت الحالى على صياغة الامتيازات المرتبطة بحقوق التسمية.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن النادى الأهلى منح الشركات المتقدمة مهلة شهر للتقدم بالعروض المالية والامتيارات التى ترغب بها وفقًا للعرض المالى، فيما سيستغرق شهرًا إضافيًا للبت فى العروض بالتعاون مع المستشار المالى والقانونى.
موضوعات متعلقة
تشغيل مصنع“أبومروات” لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026 “الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية” يدرس تمويل مصر بـ300 مليون دولار مصر تطلب تمديد برنامج إصلاح التعليم حتى أغسطس 2025
وتلعب شركة بلتون القابضة دور المستشارالمالى، فيما يقوم مكتب ALC على الدين الوشاحى للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى.
وأوضحت المصادر، أن البت فى العروض سيكون بحلول شهر يناير المقبل، وسيلزم الاتفاق الموقع الشركة الفائزة بحقوق تسمية استاد النادى الأهلى بسداد من 70% إلى 80% دفعة نقدية فورية لتوفير السيولة اللازمة لبدء أعمال تنفيذ مشروع استاد نادى القرن.
أضافت المصادر، أن العروض المقدمة إحداها من شركة إماراتية بقيمة مبدئية 120 مليون دولار قد ترتفع إلى 150 مليون دولار على حسب الامتيازات التى سيتضمنها الاتفاق، وعرض من شركة عقارات مصرية سيتم تقديمه بالجنيه المصرى، وعرض ثالث من شركة أليانز الألمانية.
وفى يونيو من العام الجارى، أطلق النادى الأهلى المصرى“مشروع القرن” الخاص بتدشين مدينة رياضية على مساحة 43 فدانًا وبتكلفة مبدئية 12 مليار جنيه، على مدار 5 سنوات.
ويتم تمويل المشروع من خلال شركة القلعة الحمراء مقابل حق انتفاع بواقع 25 عامًا، ويشمل المشروع ملعبًا خاصًا ومقر تدريبات وجامعة رياضية ومتحفًا ومدرسة وفندقًا ومستشفى رياضيًا، كما سيضم المشروع ملعب الكرة الرئيسى.
ومن المنتظر أن يضم استاد الأهلى أكثر من 150 غرفة فندقية سوف يطلق النادى عليها أسماء عدد من رموزه عبر التاريخ، ويتم حجز تلك الغرف المطلة على الملعب خلال المباريات.
وقالت مصادر لـ”البورصة” مطلع الشهر الجارى، إن مجلس إدارة النادى الأهلى عقد اجتماعًا مع الشركات الـ 15 المشاركة فى مشروع القرن لبحث بدء أعمال التنفيذ فى المشروع والمتوقع لها مطلع العام المقبل.
MENAFN13112024000202011048ID1108882960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.