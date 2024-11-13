تشغيل مصنع أبومروات لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبومروات، التابعة لشركة آتون الكندية لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم افتتاح مصنع
استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم، في الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن الإنتاج الحالي من المنجم يصل إلى 150 ألف أوقية سنويًا، موضحا أن احتياطي المنجم في زيادة كبيرة، ومُرشح للارتفاع.
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وكشف“تونو فاك”، رئيس“أتون ريسورسز”، خلال اجتماع مع كريم بدوي وزير البترول، أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر امكانية عدم هدر أى معادن أخرى مصاحبة للذهب مما يحق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب.
وأوضح إبراهيم لـ”البورصة” أن الشركة استثمرت نحو 40 مليون دولار في مشاريعها في مصر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأعلنت شركة“أتون” في إفصاح لها أن شركة مناجم أبو مروات أبرمت عقد حفر جديد مع شركة كابيتال دريلينج مصر المحدودة لحفر ما لا يقل عن 5 آلاف متر من بطريقة الحفر العكسى فى المناطق الاستكشافية المسندة لها في امتياز أبومروات.
وشركة أبومروات هي شركة مشتركة مملوكة مناصفة بين“أتون الكندية” وهيئة الثروة المعدنية المصرية، وتعمل كمشغل لعقد استغلال أبو مروات.
وقالت الشركة، إنها فى المراحل النهائية للتفاوض على عقد منفصل لبرنامج حفر استكشاف المياه الجوفية واستبعاد البنية التحتية في منطقة حماة، كجزء من العمل المخطط لدراسة الجدوى الأولية.
وذكرت أنه من المقرر أن يبدأ هذا الحفر في الشهر المقبل، كما يتم تصميم برامج حفر أخرى خاصة بالجيولوجيا الفنية، واستخراج المعادن، وتمديد الموارد لمنطقة حماة.
وتمتلك الشركة رخصة للتعدين فى منطقتى رودريجين وغرب حمامة، لمدة مبدئية تصل إلى 20 عاما وقابلة للتجديد 10 سنوات إضافية، بجانب الاحتفاظ برخصة تنقيب بمساحة إضافية فى“أبومروات” مساحتها 255 كيلومتر لمدة 4 سنوات إضافية.
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