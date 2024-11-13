تشغيل مصنع أبومروات لاستخراج ومعالجة الذهب في مصر خلال 2026

MENAFN - Al-Borsa News) قال أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب أبومروات، التابعة لشركة آتون الكندية لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم افتتاح استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم، في الربع الأول من عام 2026.

وأضاف أن الإنتاج الحالي من المنجم يصل إلى 150 ألف أوقية سنويًا، موضحا أن احتياطي المنجم في زيادة كبيرة، ومُرشح للارتفاع.

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وكشف“تونو فاك”، رئيس“أتون ريسورسز”، خلال اجتماع مع كريم بدوي وزير البترول، أن المصنع سيتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر امكانية عدم هدر أى معادن أخرى مصاحبة للذهب مما يحق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب.

وأوضح إبراهيم لـ”البورصة” أن الشركة استثمرت نحو 40 مليون دولار في مشاريعها في مصر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأعلنت شركة“أتون” في إفصاح لها أن شركة مناجم أبو مروات أبرمت عقد حفر جديد مع شركة كابيتال دريلينج مصر المحدودة لحفر ما لا يقل عن 5 آلاف متر من بطريقة الحفر العكسى فى المناطق الاستكشافية المسندة لها في امتياز أبومروات.

وشركة أبومروات هي شركة مشتركة مملوكة مناصفة بين“أتون الكندية” وهيئة الثروة المعدنية المصرية، وتعمل كمشغل لعقد استغلال أبو مروات.

وقالت الشركة، إنها فى المراحل النهائية للتفاوض على عقد منفصل لبرنامج حفر استكشاف المياه الجوفية واستبعاد البنية التحتية في منطقة حماة، كجزء من العمل المخطط لدراسة الجدوى الأولية.

وذكرت أنه من المقرر أن يبدأ هذا الحفر في الشهر المقبل، كما يتم تصميم برامج حفر أخرى خاصة بالجيولوجيا الفنية، واستخراج المعادن، وتمديد الموارد لمنطقة حماة.

وتمتلك الشركة رخصة للتعدين فى منطقتى رودريجين وغرب حمامة، لمدة مبدئية تصل إلى 20 عاما وقابلة للتجديد 10 سنوات إضافية، بجانب الاحتفاظ برخصة تنقيب بمساحة إضافية فى“أبومروات” مساحتها 255 كيلومتر لمدة 4 سنوات إضافية.