((التوفيق للتأجير التمويلى)) تحصل على رخصة التمويل العقارى قبل نهاية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتهت شركة التوفيق للتأجير التمويلى من الإجراءات المبدئية للحصول على رخصة التمويل العقارى من هيئة الرقابة المالية، وتستعد للحصول على الرخصة النهائية، خلال الفترة المقبلة، وفق طارق كامل، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.
وأضاف أن الشركة حصلت على الرخصة المبدئية، سبتمبر الماضى، وعدلت المادة 3 من النظام الأساسى بالشركة، كما عدلت السجل التجارى، وتم اختبار العاملين على النشاط الجديد بهيئة الرقابة المالية.
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وتقدمت الشركة إلى إدارة البورصة، خلال أكتوبر، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وتقدر الزيادة بقيمة 121.3 مليون جنيه موزعه على 48.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين ومن خلال الأرصدة الدائنة.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 47% لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقارنة بنحو 776 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 108 ملايين جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 145 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التأجير التمويلى والتخصيم، لتسجل كل منهما 824 مليون جنيه و104.5 مليون جنيه على التوالى بإجمالى 929 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024.
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