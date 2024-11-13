((التوفيق للتأجير التمويلى)) تحصل على رخصة التمويل العقارى قبل نهاية العام

MENAFN - Al-Borsa News) انتهت شركة التوفيق للتأجير التمويلى من الإجراءات المبدئية للحصول على رخصة التمويل العقارى من هيئة الرقابة المالية، وتستعد للحصول على الرخصة النهائية، خلال الفترة المقبلة، وفق طارق كامل، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.

وأضاف أن الشركة حصلت على الرخصة المبدئية، سبتمبر الماضى، وعدلت المادة 3 من النظام الأساسى بالشركة، كما عدلت السجل التجارى، وتم اختبار العاملين على النشاط الجديد بهيئة الرقابة المالية.

موضوعاتمبيعات المستثمرين المحليين تقود مؤشرات للتراجع أرباح“إنكوليس” ترتفع 46.3% خلال 9 أشهر أرباح“مصر الجديدة” تقفز إلى 1.74 مليار جنيه خلال 9 أشهر

وتقدمت الشركة إلى إدارة البورصة، خلال أكتوبر، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.3 مليون جنيه إلى 558.7 مليون جنيه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قيام شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وتقدر الزيادة بقيمة 121.3 مليون جنيه موزعه على 48.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين ومن خلال الأرصدة الدائنة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 47% لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقارنة بنحو 776 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجلت الشركة أرباحًا بلغت 108 ملايين جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 145 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التأجير التمويلى والتخصيم، لتسجل كل منهما 824 مليون جنيه و104.5 مليون جنيه على التوالى بإجمالى 929 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024.