الحذر من هذه العوامل.. قد تزيد خطر إصابتك بسرطان الرئة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتبر سرطان الرئة أحد أخطر أنواع السرطانات وأكثرها انتشارًا في العالم. وعلى الرغم من تطور العلاجات، إلا أن الوقاية تبقى أفضل وسيلة لمواجهة هذا المرض. في هذا المقال، سنتعرف على أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وكيف يمكن الحد منها.

ما هي أسباب سرطان الرئة؟

تبدأ قصة سرطان الرئة بنمو غير طبيعي للخلايا في الرئتين. هذا النمو غير الطبيعي يتحول تدريجياً إلى ورم خبيث ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة:

التدخين: يعتبر التدخين سواء كان مباشرًا أو سلبيًا السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة. المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ تسبب تلفًا في خلايا الرئة وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. التعرض للملوثات: استنشاق الهواء الملوث، وخاصة في المناطق الصناعية أو ذات الحركة المرورية الكثيفة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. الرادون: وهو غاز مشع طبيعي يتسرب من الأرض ويمكن أن يتراكم في المنازل والمباني. التعرض طويل الأمد للرادون يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. بعض الوظائف: الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتعرضهم لمواد كيميائية مسرطنة مثل الأسبستوس والسيليكا، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة. التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة يزيد من خطر الإصابة. التهابات الرئة المزمنة: مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. كيف يمكن الوقاية من سرطان الرئة؟

الإقلاع عن التدخين: هذه هي الخطوة الأولى والأهم للوقاية من سرطان الرئة. تجنب التدخين السلبي: يجب تجنب الأماكن المغلقة التي يسمح فيها بالتدخين. الحفاظ على جودة الهواء: يجب تهوية المنزل بانتظام والتأكد من عدم وجود تسرب للرادون. الفحوصات الدورية: يجب إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري لاكتشاف أي تغييرات في الرئة في وقت مبكر. اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام: يساعد ذلك على تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة الرئة.