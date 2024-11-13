تواجه 3 اتهامات.. ماذا ينتظر الطبيبة التي أغضبت المصريين؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا تزال قضية طبيبة الأمراض النسائية وسام شعيب تتفاعل في مصر.





فبعد ضبطها وقرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، خرج محاميها ونقيب الأطباء ليكشفا ما ينتظرها من عقوبات.

النقابة غير راضية

وخلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أمس الثلاثاء، قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى ضد شعيب بسبب تجاوزاتها بمقطع الفيديو محل الجدل الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك.





فيما أكد أن النقابة غير راضية عما بدر من شعيب في الفيديو.





كما أضاف أن "قسم الطبيب يتضمن مساعدة الجميع، الصالح والطالح، الصديق والعدو، وستر عورات المريض وكتم أسراره"، مشدداً على أنه "لا يحق للطبيب أن يحكم أخلاقياً على المريض".





الإيقاف أو الشطب

كذلك أردف أن "ما بدر من شعيب خاطئ ويندرج ضمن ستر عورات وإفشاء أسرار المرضى، وليس كما تقول الطبيبة إنها لم تعلن عن أسماء المريضات أو عناوينهن، خصوصاً أنها تتحدث عن مريضات في قرية صغيرة، ما يسهل التعرف والربط بين رواياتها والمترددات على العيادة بكل سهولة، فهي ليست مدينة كبيرة مزدحمة كالقاهرة أو الإسكندرية".





وحول ما ينتظر شعيب من عقوبات داخل لجنة آداب المهنة، كشف أنها قد تواجه عقوبات تصل إلى الإيقاف عن العمل لمدة تصل إلى عام، أو الشطب من مزاولة المهنة.





3 اتهامات

من جهته، قال محامي الطبيبة هيثم السيد، إن موكلته تواجه 3 اتهامات من قبل النيابة العامة وهي التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد هدفها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





كما أكد أن النيابة أصدرت قرارها بحبس موكلته 4 أيام على ذمة التحقيقات.





فيما أوضح أنه يتم البحث في كل محتوى صفحاتها على مواقع التواصل وهاتفها الشخصي، لمحاولة التوصل إلى حقيقة أهداف شعيب، وما إذا كان هناك تعمد منها على تكدير السلم العام، أم كان قصدها بالفعل حسب ما أفادت خلال استجوابها هو التوعية والصالح العام.





الحبس أو البراءة

كذلك أكد أنه إذا ثبت إدانة شعيب بالتهم المنسوبة إليها، ستعاقب بالحبس بحد أدنى لمدة 6 أشهر قد تصل في حدها الأقصى إلى 3 سنوات، أو الغرامة أو العقوبتين معاً.





غير أنه لفت إلى أنها قد تحصل على البراءة أيضاً.





ضجة كبيرة

يذكر أن شعيب كانت أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح.





لتقرر السلطات إحالتها إلى التحقيق بعد القبض عليها.