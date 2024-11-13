مبادرة البنوك الأخيرة للقروض السكنية، وهذه الملاحظات

MENAFN - Amman Net) في خضم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأردن، يجد المواطن الأردني نفسه أمام تحديات مالية خانقة، خاصة في ما يتعلق بتأمين مسكن يلبي احتياجات أسرته. بين إيجارات تتصاعد وأقساط قروض تزداد بمرور الزمن، تأتي مبادرات البنوك لتمويل شراء الشقق السكنية كخيار جذاب، لكنها تنطوي على محاذير اقتصادية واجتماعية قد لا يدركها المواطن بشكل كامل. تتضمن هذه المبادرات قروضًا بفائدة ثابتة تصل إلى 4.99% لمدة ثلاث سنوات فقط، لتصبح بعد ذلك خاضعة للتقلبات، ما قد يعرّض المقترضين لأزمات مالية طويلة الأمد. في هذا المقال، نناقش المخاطر المحتملة لهذا النوع من التمويل وكيف يمكن للحكومة أن تتبنى حلولاً أفضل في ظل هذه الظروف.

محاذير اقتصادية واجتماعية لمبادرات القروض السكنية

1. مخاطر أسعار الفائدة المتقلبة

على الرغم من إغراء نسبة الفائدة الثابتة في السنوات الثلاث الأولى، التي تقف عند 4.99%، إلا أن تغيّر الفائدة بعد هذه المدة يمثل خطرًا كبيرًا؛ فقد ترتفع النسبة بشكل حاد إلى 10% أو أكثر، وهذا يؤدي إلى زيادة عبء الأقساط الشهرية على المواطن. العديد من المقترضين قد يستنفدون مواردهم المالية في البداية، ولا يكونون مستعدين لتكاليف إضافية مستقبلية، مما يجعلهم عرضة لأزمة مالية خانقة.

2. عبودية الديون طويلة الأمد

إن القروض الممتدة على مدى 25 عامًا، أي ربع قرن، تربط حياة الأسر الأردنية بهذا الالتزام المالي الطويل. هذا القرض الذي يبدو "ميسرًا" قد يعني دفع المواطن لضعفي ثمن الشقة الأصلي، ويحد من قدرته على تأمين احتياجات أخرى كالتعليم والصحة، مما يحصر العائلات في نمط حياة تقشفي مجهد قد يمتد لسنوات طويلة.

3. تأثير القروض على الاستقرار المالي والاجتماعي

غالبًا ما يؤدي استنزاف الرواتب لصالح الأقساط البنكية إلى تأثر استقرار الأسر الاقتصادي والنفسي، حيث يجد المقترضون أنفسهم غير قادرين على الإنفاق على تعليم أطفالهم أو تحسين وضعهم الصحي. هذه الحالة تؤدي إلى انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية على أفراد الأسرة، وخصوصًا الأجيال القادمة التي ستعاني من هذه التبعات المعيشية.

4. انحسار السيولة في السوق المحلي

عندما يلتزم المواطنون بسداد أقساط شهرية كبيرة، يتقلص حجم السيولة المتاحة في الأسواق المحلية. عوضًا عن ضخ المال في الاقتصاد، يُحوَّل جزء كبير منه إلى البنوك كأرباح، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي، ويضعف القوة الشرائية في القطاعات الاستهلاكية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ اقتصادي.

5. التأثيرات التضخمية في قطاع العقارات

توفر هذه القروض قد يشجع المزيد من المواطنين على شراء العقارات، ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. هذا التضخم في أسعار العقارات يضع المواطن تحت ضغط إضافي لشراء شقق بأثمان مرتفعة، مما يعني مضاعفة عبء القروض بشكل أكبر، ويجعل من تملك الشقق عبئاً أكبر من المتوقع.

6. غياب دور إشرافي حكومي حقيقي

مع أن المبادرة قد تكون مستندة إلى رؤية اقتصادية، إلا أن الاعتماد الكامل على البنوك يجعل الشروط قابلة للاستغلال لصالحها. هذا الأمر يتطلب دوراً حكومياً حقيقياً، يتمثل في توفير مساكن بأسعار مناسبة بعيداً عن الربح المرتفع، كما كان الحال في الماضي مع مشاريع إسكان مثل أبو نصير وإسكانات معان. هذا النهج الحكومي قد يسهم في توفير مساكن بجودة مقبولة للمواطنين دون رهن مستقبلهم للبنوك.

7. دور حكومي مقترح لتخفيف العبء السكني

يتعين على الحكومة أن تتبنى سياسات إسكانية مستدامة، وتعمل على تقديم قروض مباشرة بفائدة منخفضة أو حتى دعم سكني مباشر. كما يمكنها التعاون مع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ووزارة المالية والنقابات المهنية لتطوير وحدات سكنية ميسرة تستند إلى معايير هندسية عالية الجودة، بما يضمن توفير مساكن ملائمة تساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير الأمن الاجتماعي بعيداً عن التقلبات المالية القاسية.

مع أن مبادرات القروض السكنية قد تبدو حلاً سهل المنال لمشكلة الإسكان، إلا أن غياب الرقابة والضمانات للفائدة المستقرة بعد السنوات الثلاث الأولى قد يجعل منها قيداً طويل الأمد يثقل كاهل المواطن. إن تجاهل الدور الحكومي في بناء مساكن منخفضة التكلفة سيؤدي إلى استمرار المواطنين في دائرة الديون القاسية أو مواجهة ارتفاعات حادة في الإيجارات.

لذلك، من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تأمين السكن الكريم للمواطنين، وأن تعتمد استراتيجيات إسكانية متوازنة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار. إن إعادة النظر في سياسات الإسكان والإقراض تعد خطوة أساسية لحماية الأسر الأردنية من ضغوط الديون طويلة الأمد، ولضمان بقاء الاقتصاد المحلي في حالة من الاستقرار والسيولة بما ينعكس إيجاباً على كافة جوانب حياة المواطنين.