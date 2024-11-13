الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "نيسان" يكرم مركز خدمة "المسعود للسيارات" في أبوظبي كالأكبر عالمياً

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد والحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن تدشين صالة عرض ومركز خدمة نيسان المجدّدين كلياً في منطقة المصفح في أبوظبي. وقد صمّمت المنشأة على نحو مبتكر للارتقاء بمعايير التميز في خدمة العملاء، إذ تضم أكبر مركز لتوفير خدمات الصيانة من نيسان بالعالم، بالإضافة إلى صالة عرض تفاعلية رقمية معتمدة وفقاً لمفهوم التجزئة العالمي من نيسان (NRC Next).
وافتتح ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "نيسان موتور المحدودة"، صالة العرض ومركز الخدمة اللذين تم تجديدهما، وذلك بحضور سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود. وشارك في حفل الافتتاح كل من تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ودول CIS، وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مكاتب نيسان العالمية والإقليمية ومن شركة المسعود. وكرم أوشيدا شركة "المسعود للسيارات"، احتفاءً باختيار صالة عرضها كمنشأة معتمدة لمفهوم التجزئة العالمي الجديد من نيسان (NRC Next)، ومركز الخدمة التابع لها كأكبر مركز لتوفير خدمات الصيانة من نيسان على المستوى العالمي.
من جهته، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات": يدفعنا التزامنا في "المسعود للسيارات" لتقديم تجارب عالية الجودة تساهم في تعزيز خدماتنا باستمرار، وتوسيع نطاق التواصل مع العملاء، والارتقاء بمرافقنا. ويؤكد اختيار مركز الخدمة التابع للمسعود للسيارات كالأكبر عالمياً لعلامة نيسان، بالاضافة إلى اعتماد صالة عرضنا كمنشأة متوافقة مع مفهوم التجزئة العالمي من نيسان (NRC Next)، على تركيزنا على توفير خدمات مميزة للعملاء، اللذين يعتبرون ركيزة أساسية في صميم عملياتنا المتنوعة. ويتمثل واجبنا الأساسي في منحهم تجارب سلسة وذات قيمة مضافة مصممة على نحو مخصص لتلبية احتياجاتهم المتنوعة."
وتضم صالة العرض في "المسعود للسيارات" مجموعة من المزايا التفاعلية والرقمية المصممة لتعزيز تجارب العملاء والارتقاء بمستويات رضاهم. ومن بين المزايا، نقاط تواصل وعرض رقمية متطورة ومناطق لتخصيص المركبات، ما يقدم تجربة أكثر سلاسة و ديناميكية. وتجسد صالة العرض مفهوم التجزئة العالمي من نيسان (NRC Next) الذي يوفر خدمات محسنة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال.
ومن أبرز مزايا المبنى الذي تبلغ مساحته 17,000 متر مربع، تجربة ما بعد البيع الفريدة والمبتكرة تحت مسمّى خدمة "Nissan Service Drive"، والتي يتم توفيرها للمرة الأولى في مركز خدمة نيسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصممة لتوفير تجربة استباقية مخصصة لخدمات ما بعد البيع. كما تتضمن المنشأة 120 منطقة عمل ، تم تحسينها على نحو مخصص لتعزيز كفاءتها وفعالياتها لاستقبال أكبر عدد من المركبات مع ضمان أقصى قدر من الراحة للعملاء، بالإضافة مناطق موسعة لتخزين قطع الغيار الأصلية. وفي إطار مساعيها الرامية لضمان أعلى مستويات الراحة والشفافية في تقديم الخدمات والمعاملات ، خصّصت المنشأة منطقة للاستشارات وردهة مزودة بوسائل الراحة المختلفة تتيح رؤية شاملة لكافة مناطق الخدمات، مع مساحات مخصصة للسيدات.
وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ودول CIS: "تعد هذه المنشأة شهادة على التزام نيسان المستمر تجاه عملائها في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية شراكتنا والتي تمتد لعقود مع المسعود للسيارات. ونتطلع مع افتتاح أكبر مركز لخدمات صيانة سيارات نيسان في العالم لتحديد معيار جديد للابتكار والارتقاء بمستويات التميز في الخدمة عبر المنطقة، ما يضمن استمرارنا في تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ويجسد هذا الإنجاز رؤيتنا المشتركة لتعزيز رضا العملاء وتزويدهم بالخدمات المتميزة، وضمان نجاح عملياتنا على المدى الطويل."
وعلى صعيد الاستدامة، تم اعتماد أنظمة التزجيج عالية الأداء بقيمة U تبلغ 1.35 واط/متر مربع كلفن لتعزيز مستويات العزل، ما يؤدي بالتالي إلى الحد من استهلاك الطاقة لأغراض التدفئة والتبريد. من جهة أخرى، يؤدي استخدام نظام الإضاءة بتقنية LED إلى تعزيز جودة الإضاءة مع الحد من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية. كما تعمل أنظمة تكييف الهواء المطورة على تقليل استهلاك الطاقة مع زيادة كفاءة التبريد إلى أقصى حد، وتعمل التجهيزات المعتمدة على المستشعرات على ترشيد استهلاك المياه. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات مجتمعة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمئة.
وتضمن المنشأة توفير أفضل خدمات الصيانة لكل سيارة بالاعتماد على أفضل الخبرات التي يتمتع بها فريق استثنائي يضم أكثر من 60 فنياً يستخدمون أحدث الأدوات وأكثرها تطوراً. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالعمليات الرقمية لسهولة جدولة خدمات الصيانة ومتابعتها وإجراء عمليات الدفع على أتم وجه.
للمزيد من المعلومات حول صالات عرض ومراكز خدمة "المسعود للسيارات" في نيسان، يرجى زيارة
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