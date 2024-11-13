للعام الرابع على التوالي.. بنك "إلى" يحصد جائزة "أفضل بنك رقمي للأفراد" في البحرين

(MENAFN
- Bank ABC) المنامة، البحرين: أضاف بنك "إلى"، البنك الرقمي الرائد في البحرين، المتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، التابع لبنك ABC، إنجازات جديدة لسجله الحافل في مجال الصيرفة، بعد فوزه بسبع جوائز مرموقة ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية في العالم، وشملت هذه الجوائز الرفيعة الحفاظ على لقب "أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين" للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الفوز بجائزة "أفضل واجهات برمجة تطبيقات مصرفية مفتوحة في الشرق الأوسط" التي تم إطلاقها حديثًا. يُعد هذا الأداء الاستثنائي المستمر دليلًا على المكانة الرائدة التي يتبوؤها بنك "إلى" في مجال التحول الرقمي وذلك بعد إرسائه معاييرًا جديدة لصيرفة التجزئة في المنطقة.
كما فاز البنك بالجوائز التالية على مستوى البحرين: "جائزة البنك الأكثر ابتكارًا"، و جائزة البنك "الأفضل في التحول الرقمي"، وجائزة "أفضل تصميم لتجربة المستخدم"، و"جائزة البنك الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، و "البنك الأفضل في الخدمات المصرفية المفتوحة في البحرين". تأتي هذه الجوائز تتويجًا لجهود بنك "إلى" المتواصلة في ابتكار حلول تتمحور حول العملاء، وتعزيز تجربة المستخدم، وتنظيم برامج تفاعلية مع المجتمع، وقد أثمرت هذه الجهود عن إثراء تجربة الخدمات المصرفية للأفراد.
تم اختيار الفائزين هذا العام بعد إجراء تقييم شامل للمتنافسين شمل عدة جوانب منها: الاستراتيجية الرقمية، وتنوع المنتجات، والقدرة على جذب العميل ومعدل النمو، والنجاح في زيادة اعتماد الحلول المصرفية الرقمية في السوق، والفوائد الملموسة التي تم جنيها من الحلول الرقمية، وتصميم ووظائف المنصة. تميز بنك "إلى" في جميع هذه المعايير عبر تقديمه نموذجًا مصرفيًا رائدًا في المرونة والابتكار والسهولة، وتوفير تجربة مصرفية رقمية سلسة وشاملة.
وفي تعليق له على هذه الإنجازات البارزة، قال الرئيس التنفيذي لبنك "إلى"، السيد/ محمد المعراج: "إننا فخورون للغاية بخلق تجربة مصرفية مميزة في المنطقة، ونطمح دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم 'خدمات مصرفية تعبر عن العميل". يدل هذا الاعتراف المتواصل على التزامنا الراسخ بعدم الاكتفاء بالإنجازات الحالية والمثابرة على تطوير أنفسنا لتقديم حلول شاملة ومبتكرة تكون في متناول الجميع، مُلبيةً التطلعات المالية واحتياجات عملائنا."
وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر إدارة البنك التي تتمتع برؤية استشرافية ثاقبة لتجسيرها الهوة في السوق من خلال تقديم حلول مصرفيه سهلة الاستخدام، وأود أن أثني على جهود فريق العمل لوفائه بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا تجاه عملائنا، وأود أن أشكر أيضًا مجلة جلوبال فاينانس على الاحتفاء بإنجازاتنا الرقمية المبتكرة على مدار السنوات الأربع الماضية."
ومن جانبه، قال السيد/ جوزيف جيرابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس قائلًا: "تُؤدي التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، وظهور العملات الرقمية، والأهمية المتزايدة للأمن السيبراني، إلى التغيير المستمر في المعايير المطلوبة لتقديم خدمات مصرفية رقمية استثنائية. تحتفل جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي بالمؤسسات المالية الرائدة التي تتفوق في طرح حلول رقمية مبتكرة ورسم معالم جديدة للصناعة المصرفية."
حصد البنك هذه الجوائز بفضل مجموعة من الحلول المبتكرة التي أطلقها بنك "إلى" هذا العام، بما في ذلك: خطط سداد سهلة من خلال بطاقتي "إلى بلو" و"إلى سويتش" الائتمانيتين، وحلول استثمار سهلة في الأوراق المالية الحكومية، وميزة دفع عوائد شهرية على الودائع الثابتة واستثمار الوكالة، ومكافآت مخصصة وحملات تتعلق بأسلوب الحياة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية للأفراد.
تضاف هذه الجوائز إلى قائمة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام، والتي تشمل: أفضل بنك رقمي في البحرين – من مجلة MEED ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسرع بنك رقمي نموًا في الشرق الأوسط من قبل ماستركارد.
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