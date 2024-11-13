المنتدى السابع للسينما META يحتفي بتنوع المحتوى وابتكارات السينما المستقبلية

(MENAFN
- Coral Coast PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم المنتدى السابع للسينما META فعاليات يومه الثاني بسلسلة من النقاشات المؤثرة حول التحولات في صناعة السينما، مع التركيز على تنوع المحتوى والتكنولوجيا المتطورة واستراتيجيات التسويق المبتكرة.
بدأ اليوم بجلسة نقاش معمقة حول تعددية المحتوى حيث ناقش الخبراء الطلب المتزايد على برامج تلبي أذواق الجمهور في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الاستوديوهات والموزعين وصانعي المحتوى لإنتاج أعمال تتفاعل مع الجمهور.
خلال جلسة حوارية خاصة، شارك توبي تينانت، نائب الرئيس الأول في وارنر بروس، برؤى حول دور هوليوود في دعم سوق السينما المتنامي في المنطقة، مشيرًا إلى شهية الجمهور في المنطقة نحو القصص المتنوعة والتجارب السينمائية الفاخرة.
واختتم اليوم الثاني بعروض حصرية وتقديمات من الاستوديوهات، مُمكنًا الحضور من استكشاف لمحة عن الإصدارات القادمة واستراتيجيات تجديد مشهد السينما في المنطقة.
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