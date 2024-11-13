برنامج (اقتصادية أبوظبي) لدعم الصادرات يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسّع عالمياً

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي- 13 نوفمبر 2024:
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازات رئيسية خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها عبر التوسع إلى أسواق خارجية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري (2024). وخلال أقل من عام على إطلاق البرنامج، نجح في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
في هذه الفترة، نجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات من دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويستهدف برنامج دعم الصادرات تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
387 مليون درهم
قيمة الصادرات المتوقعة لشركات صغيرة ومتوسطة مشاركة في برنامج دعم الصادرات
14
قطاعاً تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في البرنامج
800
من الأطراف المعنية الإستراتيجيين تم ربطهم بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها التصديرية
تدريب
جلسات تدريب وورش عمل لتعزيز القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة
يقدم برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، حيث يوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر مختلف الجهات والمؤسسات في إمارة أبوظبي، وبما يضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التي تساعدها على التوسع في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم برنامج دعم الصادرات في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويوفر برنامج دعم الصادرات دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير. وفي الوقت نفسه، يستفيد المشاركون الأكثر خبرة من ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. ويتيح هذا النهج للشركات الصغيرة والمتوسطة رفع جاهزيتها للعمل في بيئة تنافسية تتسم بالتعقيد من أجل الاستفادة من الفرص الواسعة في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل "تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي" بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة والمساهمة بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. ومع تسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي
قالت السيدة/ موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: " نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع. ويسهم برنامج دعم الصادرات في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية. وتعد مثل هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً".
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية: "مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي. وتتمثل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتنا وخدماتنا التي تتميز بتنافسية عالمية. ونعتقد أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية. ويأتي هذا التوسع الملحوظ مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة في أبوظبي، بما في ذلك التحول نحو الرقمنة والخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات التي تحتاجها للتوسع بشكل فعّال. ويعكس نمو المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة، الأمر الذي مكّن الشركات المحلية من المنافسة على الساحة العالمية والتوسع بسلاسة في الأسواق الدولية.
وتسهم هذه التطورات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والتوسع وترسيخ مكانتها كمنصة انطلاق مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى التنويع والنمو على المستوى العالمي.
يقوم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإشراف على برنامج دعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات المهتمة بالمشاركة الحصول على المزيد من المعلومات بالتواصل على البريد الإلكتروني ...
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