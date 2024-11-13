أطلق العنان لشغفك بعالم السفر: الخطوط الجوية التركية تكشف عن وجهاتها Lucky 7 لشهر نوفمبر

(MENAFN
- Ogilvy) تواصل الخطوط الجوية التركية، مزود الطيران المرموق عالمياً، حملتها المميزة Lucky 7، مقدمة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة، أسعار مخفضة استثنائية على أسعار التذاكر، خلال شهر نوفمبر إلى سبع وجهات مختارة.
خلال هذا الشهر، يمكنكم الانطلاق في رحلة استكشافية بأسعار مخفضة إلى أكرا، بولونيا، سان فرانسيسكو، تبليسي، نيس، طرابزون، وقصيري. استمتعوا بالثقافة الإفريقية النابضة بالحياة، مروراً بسحر أوروبا الآخاذ ووصولاً الى المناظر الخلابة في أمريكا.
كجزء من حملة Lucky 7 المتواصلة، يمكن للمسافرين الاستفادة من خصم يصل إلى 500 درهم إماراتي على تذاكر الرحلات ذهابًا وإيابًا من دبي إلى هذه الوجهات المميزة. استخدم رمز العرض SAVE500 عند الدفع للاستفادة من هذا العرض. تستمر فترة بيع التذاكر لهذه الوجهات حتى 30 نوفمبر 2024، مع إمكانية السفر حتى 31 أكتوبر 2025.
تعكس حملة Lucky 7من الخطوط الجوية التركية، التزام الشركة بتوفير فرص سفر لا مثيل لها، وتحقيق إمكانية الوصول إلى أماكن مختلفة حول العالم مع تقديم تخفيضات استثنائية على تكاليف السفر.
كما يقدم برنامج "التوقف في إسطنبول" من الخطوط الجوية التركية للمسافرين الذين لديهم فترات توقف في مطار إسطنبول لمدة تزيد عن 20 ساعة إقامة مجانية في أحد الفنادق. أيضاً يمكن للمسافرين الذين تتراوح فترات توقفهم بين ست إلى 24 ساعة اكتشاف روائع إسطنبول التاريخية مع "TourIstanbul"، التي تقدم لهم جولات سياحية مجانية.
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