شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز تشرع في بناء أول وحداتها الصناعية العالمية في إمارة رأس الخيمة

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 13 نوفمبر 2024: نظمت شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز التابعة لشركة إكسبرو إنديا ليميتد والتي تُعد جزء من مجموعة بيرلا المرموقة مؤخراً حفل تدشين بناء مصنعها الحديث في منطقة الغيل الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة التوسعية لتصنيع الأفلام العازلة للأسواق العالمية.
تبلغ قيمة الاستثمار الأولي للمصنع الجديد أكثر من 100 مليون درهم، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2025 بطاقة إنتاجية تصل إلى 4500 طن سنوياً من الأفلام العازلة عالية الجودة. وسيعمل المصنع كذلك على تلبية متطلبات الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى.
وبهذه المناسبة، قال سيدهارث بيرلا، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبرو إنديا ليميتد: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من النمو الصناعي المستمر الذي تشهده إمارة رأس الخيمة تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. وتساهم رؤية قيادتنا الوطنية في دعمنا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن فريقنا لن يدخر جهداً في ترسيخ حضور قوي في مجال صناعة الأفلام العازلة عالمياً. كما قدمت راكز وفريقها دعماً شاملاً لتسهيل عملياتنا وضمان إجراءات تأسيس سلسة للمنشأة بمساندة شركاء عالميين في مجالات المعدات والهندسة والمقاولات".
من جانبه، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يشكل إطلاق منشأة شركة إكسبرو ديليكتريك فيلمز خطوة تعزز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للابتكار في قطاع التصنيع العالمي. نلتزم في راكز بدعم مسيرة الشركة، وتوفير كل ما يلزم لتمكينها من الاستفادة القصوى من البيئة الاقتصادية الحيوية التي نوفرها، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق نمو مستدام."
وسيُسهم المشروع في خلق حوالي 80 فرصة عمل جديدة مؤكداً بذلك على مدى التزام شركة إكسبرو بدعم الاقتصاد المحلي لإمارة رأس الخيمة وتعزيز خططها التوسعية. كما تُعد هذه المبادرة خطوة نوعية لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للمصنّعين العالميين، وتسليط الضوء على دور راكز في تعزيز التنمية الصناعية. وتحتضن راكز حالياً نحو 6000 شركة هندية، من بينها شركات كبرى مثل ماذرسون سومي ودابر وأشوك ليلاند، والتي تستفيد من الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
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