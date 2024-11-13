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حبوب للإقلاع عن التدخين!

11/13/2024 7:17:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" في توفير حبوب تؤخذ 3 مرات يومياً، بهدف الإقلاع عن التدخين، وإنقاذ آلاف الأرواح.

ووصفت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، هذا الدواء بـ "التغيير الجذري"، معتبرة إياه خطوة هامة نحو خلق "جيل خالٍ من التدخين".

وأظهرت الدراسات أن دواء "فارينيكلين" يفوق تأثيره تأثير العقار الوهمي بثلاثة أضعاف في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، ويتفوق على العلكة أو اللصقات البديلة للنيكوتين.

ويعمل هذا الدواء على تقليل الرغبة في النيكوتين ويمنع تأثيره على الدماغ، كما يساعد في تخفيف أعراض الانسحاب كالتوتر وصعوبات النوم.

وعند استخدامه مع الدعم السلوكي، مثل الاستشارات، أثبت العلاج فاuليته في مساعدة حوالي شخص من كل أربعة على التوقف عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل.

ومن المتوقع أن يستخدم نحو 85.000 مدخن سنوياً هذا الدواء، وأن يسهم في منع 9.500 حالة وفاة مرتبطة بالتدخين خلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت بريتشارد: "يمكن أن يكون هذا الدواء اليومي البسيط عامل تغيير جذري للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين"، وفقاً لما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكانت النسخة الأصلية من الدواء، المعروفة باسم "شامبيكس"، قد سُحبت من الأسواق عام 2021 بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من مركب N-nitroso-varenicline، الذي يعتقد أنه قد يسبب السرطان.


ووافقت هيئة تنظيم الأدوية والصحة على المنتج المعاد إطلاقه كعلاج آمن.

من جانبه، قال الدكتور إيان ووكر من منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يسبب التبغ حوالي 160 حالة إصابة بالسرطان يومياً في المملكة المتحدة، لذا من الضروري اتخاذ إجراءات لمنع الناس من التدخين في المقام الأول".

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