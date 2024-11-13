ثوران بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدت الثورانات المستمرة لبركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في جزيرة فلوريس الإندونيسية، إلى تعطيل السفر الجوي الدولي، عبر جنوب شرق آسيا.

ومنذ أمس الثلاثاء، ألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركات "جيت ستار" و"فيرجين استراليا" و"إيرإيجا" و"تيجيرإير"، عشرات الرحلات الجوية من بالي إلى وجهات، مثل أستراليا وسنغافورة وماليزيا، بسبب مخاوف السلامة بشأن سحب الرماد.

وقالت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حالياً العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.





هبوط اضطراري

وكانت رحلة لشركة كانتاس للطيران، متجهة إلى أستراليا، قد اضطرت للعودة، في منتصف الرحلة بسبب الرماد، حسب تقرير صادر عن قناة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الثوران الأول لبركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" الواقع جزيرة فلوريس الإندونيسية، في إقليم شرق نوسا تينغارا على بعد نحو 800 كيلومتر من بالي، في الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني)، ومنذ ذلك الحين ثار البركان مراراً، بما في ذلك عدة مرات أمس الثلاثاء.



