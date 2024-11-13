Wednesday, 13 November 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثوران بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية

11/13/2024 7:17:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدت الثورانات المستمرة لبركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في جزيرة فلوريس الإندونيسية، إلى تعطيل السفر الجوي الدولي، عبر جنوب شرق آسيا.

ومنذ أمس الثلاثاء، ألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركات "جيت ستار" و"فيرجين استراليا" و"إيرإيجا" و"تيجيرإير"، عشرات الرحلات الجوية من بالي إلى وجهات، مثل أستراليا وسنغافورة وماليزيا، بسبب مخاوف السلامة بشأن سحب الرماد.

وقالت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حالياً العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.


هبوط اضطراري

وكانت رحلة لشركة كانتاس للطيران، متجهة إلى أستراليا، قد اضطرت للعودة، في منتصف الرحلة بسبب الرماد، حسب تقرير صادر عن قناة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الثوران الأول لبركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" الواقع جزيرة فلوريس الإندونيسية، في إقليم شرق نوسا تينغارا على بعد نحو 800 كيلومتر من بالي، في الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني)، ومنذ ذلك الحين ثار البركان مراراً، بما في ذلك عدة مرات أمس الثلاثاء.


MENAFN13112024000151011027ID1108881231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث