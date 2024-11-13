ثوران بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية

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- Khaberni) خبرني - أدت الثورانات المستمرة لبركان "ليوتوبي لاكي لاكي" في جزيرة فلوريس الإندونيسية، إلى تعطيل السفر الجوي الدولي، عبر جنوب شرق آسيا.
ومنذ أمس الثلاثاء، ألغت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك شركات "جيت ستار" و"فيرجين استراليا" و"إيرإيجا" و"تيجيرإير"، عشرات الرحلات الجوية من بالي إلى وجهات، مثل أستراليا وسنغافورة وماليزيا، بسبب مخاوف السلامة بشأن سحب الرماد.
وقالت شركة جيت ستار الاسترالية اليوم الأربعاء "بسبب الرماد البركاني الناجم عن جبل ليوتوبي في إندونيسيا، ليس من الأمان حالياً العمل من وإلى بالي" مضيفة أنها تراقب عن كثب الوضع وستستأنف الرحلات فور تحسن الأوضاع.
هبوط اضطراري
وكانت رحلة لشركة كانتاس للطيران، متجهة إلى أستراليا، قد اضطرت للعودة، في منتصف الرحلة بسبب الرماد، حسب تقرير صادر عن قناة سكاي نيوز.
وفي وقت سابق لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الثوران الأول لبركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" الواقع جزيرة فلوريس الإندونيسية، في إقليم شرق نوسا تينغارا على بعد نحو 800 كيلومتر من بالي، في الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني)، ومنذ ذلك الحين ثار البركان مراراً، بما في ذلك عدة مرات أمس الثلاثاء.
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