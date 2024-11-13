المجلس الأعلى للإبداع والتميز يختتم المنتدى الوطني التاسع

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اختتم المجلس الأعلى للإبداع والتميز بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الوطني التاسع تحت عنوان: "التحدي والإبداع".

وافتتح حفل الختام الذي عُقد بمقر بلدية رام الله، بعرض وثائقي قصير حول الإبداع في الحرب من خلال حكاية الشهيد الريادي المهندس عبد الله أبو ربيع، الذي عمل على استصلاح الأرض في شمال غزة والقيام بمشاريع زراعية للتخفيف عن الذين صمدوا في الشمال والذين نزحوا إلى مراكز الإيواء.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى التاسع، فتحي أبو مغلي، في الكلمة الافتتاحية: أُنجزت أعمال المنتدى الوطني التاسع على مدى شهر وثلاثة عشر يوماً، ومن رحم المعاناة، يكمن الإبداع، وينبعث نور التفكير والابتكار، لتولد بصمات فريدة.

وأضاف: لقد جاء العدوان ضد شعبنا في أكتوبر 2023، وبدأت حرب الإبادة الجماعية، ورغم المعاناة والأـلم لم يكن يملك غير إرادة التحدي والإبداع، فجعل من التحدي فرصة لإبداع جديد، لقد حول شعبنا المكلوم في غزة المعاناة إلى تحدٍ، والتحدي إلى قوة دافعة تقود نحو الإبداع.

وتابع أبو مغلي: بتوجيهات من الرئيس محمود عباس والعمل الدؤوب من كل طواقم المجلس الأعلى للإبداع والتميز وعلى رأسهم رئيس المجلس عدنان سمارة، الذي أكد أن شعبنا الذي يتحدى بصدور عارية أعتى آلات القتل، يعطينا كل يوم مظهرا جديدا من مظاهر الإبداع التي تمده بأدوات الاستمرار في الصمود والتحدي، وهذا الشعب يستحق منا أن نسلط الضوء على مظاهر التحدي التي يبديها والإبداعات التي يطلقها.

وأردف: خلال الأربعين يوماً السابقة رصدنا وأبرزنا نماذج حية لقدرات شعبنا في قطاع غزة على الإبداع وتطوير أساليب وطرائق وأفكار تعزز قدرة الناس على الصمود، كما صورنا عددا من المساهمات التطوعية في مجالي الصحة والتعليم.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة: تمر دولتنا بمرحلة خطيرة من تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة التوترات والنزاعات والتحديات الكبيرة التي أصبحت تهدد إبداعنا وطموحنا، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لوطننا، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على بناء جسور التواصل وتطويرها، لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات عصرنا.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز عمل منذ تأسيسه على نهج واضح في دعم المبدعين، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي للمشاريع الإبداعية والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الصمود والإبداع، وتعزيز صمود المؤسسات الإبداعية عبر شبكة المؤسسات الداعمة للإبداع.

وتابع سمارة، أنه من خلال الهيئة العامة لمجلس إدارة المجلس الأعلى في الخارج، عُقدت سلسلة ندوات وورشات عمل استهدفت مبدعي قطاع غزة ومبدعاته، فيما يتم العمل حاليا على تفعيل شبكة الداعمين والمانحين لوضع خطط لإعادة الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ولفت إلى أن تنظيم المنتدى الوطني التاسع تحت عنوان: "التحدي والإبداع" هو تأكيد على أن المجلس يعمل بلا كلل أو ملل، وهو على استعداد لترسيخ كل الإمكانيات لتعزيز البنية الوطنية للإبداع والريادة.

بدوره، قال رئيس بلدية رام الله، عيسى قسيس، إن البلدية تعمل على أن تظل رام الله حاضنة للمبدعين والمبدعات في شتى المجالات، ومركزا اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز الإبداع والريادة وتحسين البنية التحتية الداعمة.

وشهد المنتدى جلسات حوارية تناولت الجلسة الأولى (تقييم الوضع الحالي للبيئة التكنولوجية وريادة الأعمال)، وتطوير البنية التحتية مثل مساحات العمل المشتركة والمسرعات والحاضنات، ومناقشة تجديد البيئة المساهمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما حملت الجلسة الثانية، عنوان: (تعزيز بنية الإبداع الوطني) وتمحورت حول استكشاف دور سياسات الحكومة في دعم جهود تجديد البيئة.

فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان: ماذا بعد؟ وتضمنت قصص النجاح، إذ عُرضت أمثلة على مبادرات ناجحة (سابقا) لمشاريع ريادية، واستخلاص الدروس المستفادة وإمكانية تطبيقها بعد انتهاء الحرب.



