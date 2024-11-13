بطريرك القدس من عمّان: لنحتفل بالميلاد هذا العام، مصلين من أجل السلام

MENAFN - Amman Net) قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، أنّه خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، سيطلب من الكنائس أن ترفع الصلوات من أجل إنهاء الحروب في فلسطين ولبنان، وأنّ يتحقّق السلام والعدالة في البلدان المتعطشة لذلك.



جاء ذلك خلال لقائه مع كهنة البطريركية اللاتينيّة في الأردن، حيث تناول غبطته الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة، لاسيّما الأراضي الفلسطينية، في القدس وسائر مدن الضفة الغربيّة، وبالأخص في قطاع غزة. وقال البطريرك أن البطريركية اللاتينيّة في القدس لا توفّر جهدًا للدعوة إلى وقف إطلاق النار على غزة، وتحاول بكل السبل المتاحة إيصال المساعدات إلى المقيمين في كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، بالإضافة إلى العائلات والبيوت المجاورة لها. وأشاد البطريرك بجهود الهيئة الخيرية الهاشمية لايصال المساعدات الى المنكوبين، وكذلك حيا أبناء وبنات الجيش العربي الاردني العاملين في المستشفيات الميدانية، وكذلك أبناء سلاح الجو الاردني الذي يوصل المساعدات عبر الطرق الجوية.



وجوابًا على سؤال وجهه الأب رفعت بدر، المدير العام للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، حول شكل الاحتفالات الميلاديّة هذا العام، بعدما اقتصرت العام الماضي على الشعائر الدينية، قال البطريرك أنّه يأمل بأن يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هذا العام على أكمل وجه، وبالأخص في مدينة بيت لحم، وسائر مدن فلسطين، وكذلك في كنائس الاردن التي تتبع البطريركية اللاتينية، وبأنّه سيطلب من الكنائس أن ترفع الصلوات والشعائر الميلادية الدينية من أجل السلام والعدالة في فلسطين ولبنان، وقال بأن الاحتفالات هذا العام يمكن أن تقام، بتضامن كبير مع الاشقاء المتألمين، إلا أنّها يمكن أن تبث روح الأمل والرجاء في نفوسهم، ولذلك لا مانع من اقامة البازارات الخيرية التي يرصد ريعها لمساعدة الفقراء، وكذلك أمسيات الترانيم الميلادية التي في جوهرها محبة وسلام . وقال بأنّه مع عيد الميلاد هذا العام سنبدأ سنة اليوبيل بمناسبة مرور 2025 سنة على ميلاد السيد المسيح، وهو حدث يهمنا بشكل خصوصي نحن أبناء الارض المقدسة التي ولد فيها السيد المسيح. وسيكون من أبرز الاحتفالات في الأردن تدشين كنيسة المعمودية في موقع المغطس، مما سيشجع السياحة الدينية الى هذه البلاد المقدسة.



وأضاف الكاردينال، وهو أرفع شخصية دينية زارت شمال غزة منذ الأحداث، في شهر أيار الماضي ومكث مع المقيمين في كنيسة العائلة المقدسة ثلاثة أيام، إنّ مشوار السلام ما زال طويلاً، معربًا عن أمله بأنّ يتم وقف إطلاق النار لكي ينعم الجميع بحياة سالمة وهادئة، ولكي تضمن الجهات الخيريّة إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى مستحقيها، وبالأخص إلى المتضرّرين في قطاع غزة.