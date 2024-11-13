نائب يعلن مكافأة 7 آلاف دولار لكل لاعب أردني يحرز هدفاً أمام العراق

MENAFN - Amman Net) أعلن النائب الأردني بدر الحراحشة، عن تقديمه هدية لكل أردني يحرز هدفاً في مباراته أمام العراق الشقيق، قدرها سبعة آلاف دولار.

الحراحشة قال : ((كل نشمي من منتخب الوطن يحرز هدفاً له هدية سبعة آلاف دولار تحفيزية في حال فوز منتخبنا)).

وتمنى الحراحشة فوز النشامى في مباراتهم غداً الخميس، ليدخلوا الفرح والسعادة إلى كل بيت أردني في هذا الوطن الغالي تحت قيادة النشمي الأول سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين أطال الله في أعمارهم.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.