نائب يعلن مكافأة 7 آلاف دولار لكل لاعب أردني يحرز هدفاً أمام العراق

(MENAFN
- Amman Net) أعلن النائب الأردني بدر الحراحشة، عن تقديمه هدية لكل لاعب
أردني يحرز هدفاً في مباراته أمام منتخب
العراق الشقيق، قدرها سبعة آلاف دولار.
الحراحشة قال : ((كل نشمي من منتخب الوطن يحرز هدفاً له هدية سبعة آلاف دولار تحفيزية في حال فوز منتخبنا)).
وتمنى الحراحشة فوز النشامى في مباراتهم غداً الخميس، ليدخلوا الفرح والسعادة إلى كل بيت أردني في هذا الوطن الغالي تحت قيادة النشمي الأول سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين أطال الله في أعمارهم.
ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العراقي، عند السابعة والربع من مساء يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام على ملعب جذع النخلة في البصرة.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
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