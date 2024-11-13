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مملكة البحرين تواصل استعداداتها لاستضافة معرض الجواهر العربية 2024 و برامج وفعاليات متنوعة في نسخته 32

11/13/2024 5:16:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة النسخة الثانية والثلاثين من معرض الجواهر العربية 2024، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024، في مركز البحرين العالمي للمعارض. حيث سيشارك في المعرض العديد من العارضين الدوليين والإقليميين والمحليين، الذين سيعرضون مجموعات وقطعًا فريدة من المجوهرات والساعات لأهم وأبرز العلامات التجارية المرموقة، كما سيشهد معرض العطور العربية مشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة من العطور الفاخرة.
كما سيشهد هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وزيادة بنسبة 30% في عدد العارضين في القاعات المخصصة لسوق الذهب، حيث سيتم إبراز تراث المملكة من خلال المصوغات الذهبية الأصيلة.
وستشارك نخبة من الفنانين الموهوبين في معرض فني تحت عنوان "الفن المزيّن: جواهر الشرق الأوسط"، من تنظيم شركة "آرت كونسيبت ستوديو "، والذي سيسلط الضوء على دمج التراث مع الحداثة في الفن الشرق أوسطي المعاصر، إلى جانب فعاليات أخرى مصاحبة للمعرض.
وبهذه المناسبة، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض على الدور الذي تضطلع به المعارض والفعاليات في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية مفضلة للأعمال، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة استقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرةً إلى ما يشهده معرض الجواهر العربية من تطور وتوسع في نسخته الـ 32، حيث يجمع مئات العلامات التجارية الفاخرة العالمية تحت سقف واحد، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يوفر المعرض هذا العام منصة للمصممين والمؤثرين والفنانين لمشاركة إبداعاتهم وخبراتهم.
وقال محمد إبراهيم مدير عام شركة إنفورما ماركتس: "لطالما حرصنا على تقديم تجربة مميزة لزوارنا، لذا نسعى سنويًا لإثراء أجندة فعاليات معرض الجواهر العربية بفعاليات تتضمن ندوات وورش عمل في مجالات صناعة المجوهرات، يقدمها خبراء دوليون ومتخصصون في المجال".
وسيتم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية خلال معرض الجواهر العربية 2024، يشارك فيها نخبة من الشخصيات المتخصصة في المجوهرات، مثل مناقشة كتاب "كتاب بارايبا Paraiba" للتصميم، من تأليف كاترينا بيريز وكيفن فيريرا، كما سيتم استضافة أسماء بارزة مثل بيبي باكشي، كاترينا بيريز، تريسي إليسون، ورينو شودري للمشاركة في حلقات نقاشية تسلط الضوء على التوجهات الحديثة في قطاع المجوهرات.
وستتناول ندى أبو غريس، رئيسة قسم المبيعات والتسويق الرقمي لشركة سارة هو للمجوهرات (Sarah Ho Jewellery)، موضوع الاستدامة وإعادة استخدام المجوهرات الأثرية، وستقدم المصممة نوران المرمري مؤسس مجوهرات مرمري ورشة تفاعلية تساعد الزوار على اكتشاف التصاميم المناسبة لهم.
وسيتضمن المعرض قصص نجاح ملهمة من بينها الأميرة نورة الفيصل مؤسسة دار مجوهرات "نون" Nuun، وفلورنس كار المديرة الإبداعية لمجوهرات "فلورنس كار Florence Carr"، التي ستتناول مستقبل صناعة المجوهرات الفاخرة، كما سيشارك محمود قناطي مؤسس (Qannati Objet d'Art)، إلى جانب المصممة البحرينية نور محسن (Haute Studio) وكريستينا بوكوفا مؤسس شركة (LustrLabs Fine Jewellery)، التي ستقدم جلسة عن الأصالة والدقة والشفافية في صناعة المجوهرات.
وفي خطوة بارزة، سيطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، بحضور نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" ، كتابًا حول مجوهرات العائلة الملكية المصرية للباحث الدكتور عبدالله السليطي بحضور أمينة الدمرداش، حفيدة الملكة نازلي، كما سيقدم المدرب زياد خالد جلستين تحت عنوان "كيف تقتني مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة" و"استكشاف جاذبية الألماس الطبيعي والمزروع".
ويتضمن معرض هذا العام جناحًا خاصًا يستضيف مجموعة من المصممين العالميين الذين سيستعرضون قطعًا فريدة، مثل مجوهرات تيفيكا (Taevika Jewellery) وسنيم (Saneem Jewellery) وفيريرا (Ferreira Gems) وأفيرا للألماس (Avira Diamond) وجارنازيل (Garnazelle) وإينا لازاروف باريس (Ina Lazarov Paris).
ولتوفير تجربة تسوق مريحة للزوار، ستكون هناك مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي داخل القاعات 7 و8، وسيستقبل المعرض الزوار أيام 26 و28 نوفمبر من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً، ويوم 29 نوفمبر من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً، ويوم 30 نوفمبر من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً.

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