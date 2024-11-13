مملكة البحرين تواصل استعداداتها لاستضافة معرض الجواهر العربية 2024 و برامج وفعاليات متنوعة في نسخته 32

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة النسخة الثانية والثلاثين من معرض
الجواهر العربية 2024، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024، في مركز البحرين العالمي للمعارض. حيث سيشارك في المعرض العديد من العارضين الدوليين والإقليميين والمحليين، الذين سيعرضون مجموعات وقطعًا فريدة من المجوهرات والساعات لأهم وأبرز العلامات التجارية المرموقة، كما سيشهد معرض العطور العربية مشاركة واسعة من مختلف العلامات التجارية، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة من العطور الفاخرة.
كما سيشهد هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وزيادة بنسبة 30% في عدد العارضين في القاعات المخصصة لسوق الذهب، حيث سيتم إبراز تراث المملكة من خلال المصوغات الذهبية الأصيلة.
وستشارك نخبة من الفنانين الموهوبين في معرض فني تحت عنوان "الفن المزيّن: جواهر الشرق الأوسط"، من تنظيم شركة "آرت كونسيبت ستوديو "، والذي سيسلط الضوء على دمج التراث مع الحداثة في الفن الشرق أوسطي المعاصر، إلى جانب فعاليات أخرى مصاحبة للمعرض.
وبهذه المناسبة، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض على الدور الذي تضطلع به المعارض والفعاليات في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية مفضلة للأعمال، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة استقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرةً إلى ما يشهده معرض الجواهر العربية من تطور وتوسع في نسخته الـ 32، حيث يجمع مئات العلامات التجارية الفاخرة العالمية تحت سقف واحد، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يوفر المعرض هذا العام منصة للمصممين والمؤثرين والفنانين لمشاركة إبداعاتهم وخبراتهم.
وقال محمد إبراهيم مدير عام شركة إنفورما ماركتس: "لطالما حرصنا على تقديم تجربة مميزة لزوارنا، لذا نسعى سنويًا لإثراء أجندة فعاليات معرض الجواهر العربية بفعاليات تتضمن ندوات وورش عمل في مجالات صناعة المجوهرات، يقدمها خبراء دوليون ومتخصصون في المجال".
وسيتم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية خلال معرض الجواهر العربية 2024، يشارك فيها نخبة من الشخصيات المتخصصة في المجوهرات، مثل مناقشة كتاب "كتاب بارايبا Paraiba" للتصميم، من تأليف كاترينا بيريز وكيفن فيريرا، كما سيتم استضافة أسماء بارزة مثل بيبي باكشي، كاترينا بيريز، تريسي إليسون، ورينو شودري للمشاركة في حلقات نقاشية تسلط الضوء على التوجهات الحديثة في قطاع المجوهرات.
وستتناول ندى أبو غريس، رئيسة قسم المبيعات والتسويق الرقمي لشركة سارة هو للمجوهرات (Sarah Ho Jewellery)، موضوع الاستدامة وإعادة استخدام المجوهرات الأثرية، وستقدم المصممة نوران المرمري مؤسس مجوهرات مرمري ورشة تفاعلية تساعد الزوار على اكتشاف التصاميم المناسبة لهم.
وسيتضمن المعرض قصص نجاح ملهمة من بينها الأميرة نورة الفيصل مؤسسة دار مجوهرات "نون" Nuun، وفلورنس كار المديرة الإبداعية لمجوهرات "فلورنس كار Florence Carr"، التي ستتناول مستقبل صناعة المجوهرات الفاخرة، كما سيشارك محمود قناطي مؤسس (Qannati Objet d'Art)، إلى جانب المصممة البحرينية نور محسن (Haute Studio) وكريستينا بوكوفا مؤسس شركة (LustrLabs Fine Jewellery)، التي ستقدم جلسة عن الأصالة والدقة والشفافية في صناعة المجوهرات.
وفي خطوة بارزة، سيطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، بحضور نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" ، كتابًا حول مجوهرات العائلة الملكية المصرية للباحث الدكتور عبدالله السليطي بحضور أمينة الدمرداش، حفيدة الملكة نازلي، كما سيقدم المدرب زياد خالد جلستين تحت عنوان "كيف تقتني مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة" و"استكشاف جاذبية الألماس الطبيعي والمزروع".
ويتضمن معرض هذا العام جناحًا خاصًا يستضيف مجموعة من المصممين العالميين الذين سيستعرضون قطعًا فريدة، مثل مجوهرات تيفيكا (Taevika Jewellery) وسنيم (Saneem Jewellery) وفيريرا (Ferreira Gems) وأفيرا للألماس (Avira Diamond) وجارنازيل (Garnazelle) وإينا لازاروف باريس (Ina Lazarov Paris).
ولتوفير تجربة تسوق مريحة للزوار، ستكون هناك مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي داخل القاعات 7 و8، وسيستقبل المعرض الزوار أيام 26 و28 نوفمبر من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً، ويوم 29 نوفمبر من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً، ويوم 30 نوفمبر من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً.
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