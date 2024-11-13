كتبها وهو يموت في عرض البحر.. رسالة حراق تبكي الجزائريين

MENAFN - Khaberni) خبرني - قلبت قصاصة ورقية كتبها أحد المهاجرين غير القانونيين (حراق) مواقع التواصل في الجزائر، لاسيما أنه خطها في عرضِ البحر قبل وفاته بساعات.

فقد عثر المتابع لشُؤون المهاجرين غير القانونيين، الناشط الإسباني فرانشيسكو خوسيه كليمونت مارتين، على القصاصة في ثوب أحد "الحراقة" المتوفين، ونشرها على صفحته التي يتابعها ربع مليون شخص، طالبا من متابعيه وأغلبهم من عائلات المهاجرين أن يترجموا محتواها له.

وجاء في القصاصة المكتوبة باللغة العربية، الآيتين القرآنيتين 87 و88 من سورة الأنبياء، حول قصة يونس الذي التقمه الحوت في البحر وبقي في بطنه وناجى ربه: "وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)".

كما نشر فرانشيسكو الذي يعمل في مركز استقبال المهاجرين غير الشرعيين، بعض ثياب المتوفى، بغرض أن يتعرف عليه أهله، وليس مرجحا أنهم من أحد الدول المغاربية (المغرب، الجزائر أو تونس)

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك الصور، حيث عبروا عن حزنهم لمصير الشَّاب الذي لا شك عانى طويلا قبل أن يلفظ أنفاسه وحيدًا في عرض البحر قبل أن يصل الضفة الأُخرى من البحر الأبيض المتوسط.

"شعرت أنه ابني"

كما فتح المنشور الجدل حول ظاهرة "الحرقة" التي ارتفعت في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.

وكتب أحد الجزائريين على فيسبوك: "بكيت لما قرأت المنشور.. شعرت بأنه ابني أو أخي حتى وأنا لا أعرفه".

بدورها أعربت سيدة أخرى عن تأثرها على صفحة الناشط الإسباني.

واعتبر آخر أن مسؤولية تلك المأساة تقع على عاتق الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشباب في بلدان المغرب العربي.

بينمارأى آخرون أنَّ المسؤول الأول والأخير عن ظاهرة "الحراقة" هم الشباب الذين يُنفذونها ويُغامرون بأنفسهم وبحياتهم بإلقاء أنفسهم في المجهول. وكتب أحدهم قائلا: "مهما يكن فإنَّ أي حل ولو الفقر أحسن من هذا الموت المحتوم، أعتقد أن الحرقة اختيار الفاشلين".