استدرجه مجهول وتركه جثة.. لعبة تقتل مراهقا في الجزائر

MENAFN - Khaberni) خبرني - استيقظ الجزائريون أمس الثلاثاء، على جريمة مروعة، أودت بحياة شاب في 18 من عمره، بعد أن استدرجه مجهول عبر لعبة "فري فاير"

فقد أحدثت الجريمة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر هلعا لدى الجزائريين، خاصة أن والد الضحية سيد أحمد ضيف الله، كان قد كشف قبل أيام قليلة أن ابنه "المفقود" منذ أشهر، مدمن على اللعبة الافتراضية "فري فاير"، وكان تواصل عبرها مع شخص مجهول في أكتوبر 2023، فطلب أن يلتقيه ليشتري منه حساب اللعبة. ما دفع الشاب إلى الخروج فجراً منذ ذلك الحين ويختفي إلى الأبد.

كما أكد الأب أن ابنه لم تكن لديه أي خصومات أو عداوات، وأنه كان فقط مدمنا على اللعبة.

لكن الوالد حين أدلى بتلك التصريحات التلفزيونية قبل أيام، لم يكن على علم بمصير ابنه المفقود، وعند بثها تواصل معه وكيل الجمهورية لمنطقة بئر توتة (جنوب العاصمة الجزائر)، وأخبره بأن ابنه عثر عليه مقتولا منذ مدة.

كما أوضح له أن التحاليل كشفت أن الجثة التي عثر عليها في منطقة "جنان بوحجار" في نفس الولاية، تعود للشاب المفقود.





** ردود أفعال غاضبة

فيما أثار الخبر ضجة بين الجزائريين، كون أغلبهم يجهل مخاطر اللعبة التي سبق وأن أثارت الجدل في بلدان أخرى بسبب مخاطرها. إذ تراوحت التعليقات بين من عبر عن حزنه الشديد لمصير الشاب، وبين من حمل المسؤولية لغياب المراقبة الأبوية: ".. مبكي ما وقع للشاب، بسبب لعبة افتراضية يقتل شاب ببرودة دم"، وقال آخر: ".. لم أسمع بهذه اللعبة من قبل.. سيئ جدا ما يحدث".

في حين دعا آخرون إلى مراقبة أكبر خاصة من طرف الأولياء: ".. هذا سبب استقالة الأولياء من تربية الأبناء، الوالد قال إنه كان على علم بتواصله مع شخص غريب، كان عليه التدخل".

يشار إلى أن اللعبة هي مغامرة قتالية، حيث يتم جمع عدد من اللاعبين غير مسلحين ويتم نقلهم إلى جزيرة نائية، ويقفزون بمظليات في أحد نقاط الجزيرة لينطلق التسابق على التسلح والتقاتل فيما بينهم.

وقد حذر عدة اختصاصيين سابقا منها، لمضارها على الصحة العقلية والنفسية لمستخدميها، ومن بينها إمكانية التواصل مع أشخاص غرباء.



