منظمة يهودية تحمل جماهير مكابي تل أبيب مسؤولية الشغب بأمستردام

MENAFN - Palestine News ) امستردام/PNN- انتقدت عضو مجلس إدارة منظمة "إرف راف" اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية، آنا جوزيف، مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وحملتهم مسؤولية أعمال الشغب والعنف التي اندلعت في العاصمة الهولندية أمستردام قبل وبعد مباراته أمام أياكس أمستردام في الأوروبي لكرة القدم.

وأوضحت جوزيف أن أحداث الشغب جاءت على خلفية هتافات عنصرية واستفزازات مباشرة ضد الفلسطينيين والعرب، إضافة إلى تمزيق العلم الفلسطيني وتخريب الممتلكات العامة.

وأكدت عضو مجلس إدارة منظمة "إرف راف" أن الهتافات التي أطلقها المشجعون الإسرائيليون تضمنت عبارات تحتفي بالعنف ضد الفلسطينيين، منها "لا توجد مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال"، مشيرة إلى أن مثل هذه العبارات تشجع على العنف وتزيد من حدة التوتر، مما جعل العرب والمسلمين والمجتمع المحلي يشعرون بعدم الأمان.

وفي ردود الفعل الرسمية، أعربت السلطات الهولندية عن قلقها من تصاعد وتيرة العنف والشغب، لكنها وجهت اتهامات بالاعتداء والشغب إلى مشجعين عرب وفلسطينيين فقط، واعتقلت 57 شخصا منهم، في حين لم يُعتقل أي من المشجعين الإسرائيليين، بحسب ما أكدت جوزيف. وقالت جوزيف إن وسائل الإعلام الهولندية ودوائر حكومية وصفت تلك الأحداث بأنها "معاداة للسامية"، في حين تجاهلت تصرفات الإسرائيليين وتعرضهم للمدنيين.

معاداة السامية

وأوضحت جوزيف أن اتهامات "معاداة السامية" تستخدم بشكل تلقائي ضد كل من ينتقد إسرائيل أو يعارض سياساتها، مما يضع اليهود أنفسهم في موضع خطر. وأضافت أن هناك فرقا كبيرا بين الدولة الإسرائيلية ككيان سياسي وبين اليهودية كدين، محذرة من أن مزج الاثنين يصب في صالح خطاب الكراهية ضد اليهود الذين يرفضون السياسات الصهيونية.

ولفتت إلى أن منظمتها تهدف إلى توضيح هذا الفصل، حيث ترى أن دعم حقوق الفلسطينيين والوقوف ضد السياسات العنيفة لإسرائيل لا يعني بالضرورة معاداة السامية.

واستشهدت جوزيف بأن تجربتها في هولندا تثبت أن العرب والفلسطينيين لا يحملون عداءً تجاه اليهود، بل إن معظم مظاهر معاداة السامية في هولندا تصدر عن فئات متطرفة من الهولنديين البيض، وليس من الفلسطينيين أو العرب.

كما أشارت إلى أن السلطات الهولندية تعاملت بازدواجية في تطبيق القوانين، حيث لم تتحرك الشرطة لمنع العنف الذي بدأه المشجعون الإسرائيليون، في حين سارعت إلى اعتقال مشجعين من أصول عربية.



