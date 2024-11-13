حسم قرار الحد الأدنى للأجور الأسبوعين القادمين

حسم قرار الحد الأدنى للأجور الأسبوعين القادمين
التاريخ
11/13/2024 5:09:58 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلن وزير
العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين.
وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد
أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماصية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.
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