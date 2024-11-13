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تحت شعار (السكري وجودة الحياة).. رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أهمية رفع الوعي الصحي بمرض السكري

11/13/2024 5:07:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، على أهمية رفع الوعي الصحي بمرض السكري، والعمل على تمكين المرضى من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة للوقاية من المرض، تشخيصه، وعلاجه.
وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مرض السكري يمثل تحديًا ومشكلة صحية رئيسية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا على الأفراد والمجتمعات والحكومات، لما يسببه من مضاعفات خطيرة على القلب، الكلى، العين، الدماغ، والأطراف، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية أظهرت أن نسبة كبيرة من سكان مملكة البحرين، بمن فيهم الأطفال والبالغون، يعانون من هذا المرض، وأن معدلات انتشاره والعوامل المرتبطة به، مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، والسمنة، في تزايد مستمر، مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته.
وأضاف أن شعار هذا العام، (السكري وجودة الحياة)، يؤكد ضرورة التركيز على جودة الصحة الجسدية، النفسية، والمجتمعية، مشددا على الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وتهيئة بيئة معززة للصحة تدعم الوقاية من السكري، من خلال توفير مسارات المشي وخيارات الغذاء الصحي.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن التوعية الصحية تُعد ركنًا أساسيًا في التصدي لمرض السكري وتقليل آثاره، لافتا إلى التزام مملكة البحرين بمواصلة تحسين وتطوير الخدمات الصحية بدعم من الحكومة الموقرة، معربًا عن أمله في أن تتضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

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