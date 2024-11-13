تحت شعار (السكري وجودة الحياة).. رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أهمية رفع الوعي الصحي بمرض السكري

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- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، على أهمية رفع الوعي الصحي بمرض السكري، والعمل على تمكين المرضى من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة للوقاية من المرض، تشخيصه، وعلاجه.
وأوضح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مرض السكري يمثل تحديًا ومشكلة صحية رئيسية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا على الأفراد والمجتمعات والحكومات، لما يسببه من مضاعفات خطيرة على القلب، الكلى، العين، الدماغ، والأطراف، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية أظهرت أن نسبة كبيرة من سكان مملكة البحرين، بمن فيهم الأطفال والبالغون، يعانون من هذا المرض، وأن معدلات انتشاره والعوامل المرتبطة به، مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، والسمنة، في تزايد مستمر، مما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهته.
وأضاف أن شعار هذا العام، (السكري وجودة الحياة)، يؤكد ضرورة التركيز على جودة الصحة الجسدية، النفسية، والمجتمعية، مشددا على الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وتهيئة بيئة معززة للصحة تدعم الوقاية من السكري، من خلال توفير مسارات المشي وخيارات الغذاء الصحي.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن التوعية الصحية تُعد ركنًا أساسيًا في التصدي لمرض السكري وتقليل آثاره، لافتا إلى التزام مملكة البحرين بمواصلة تحسين وتطوير الخدمات الصحية بدعم من الحكومة الموقرة، معربًا عن أمله في أن تتضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.
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