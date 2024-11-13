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برعاية ملكية سامية..كأس الملك حمد الدولية للجولف في 27 نوفمبر على ملاعب النادي الملكي

11/13/2024 5:07:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تستضيف مملكة البحرين ممثلة في الاتحاد البحريني للجولف بطولة
كأس جلالة الملك حمد الدولية السادسة عشرة في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، على ملاعب النادي الملكي للجولف، بمشاركة متميزة للاعبين من مختلف دول العالم.
وبلغ عدد اللاعبين المشاركين 96 لاعبا هاويا ومحترفا، يمثلون عددًا من أندية واتحادات الجولف في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الآسيوية والاوربية، حيث سيكون الاقبال على المشاركة من اللاعبين أصحاب الخبرات وأصحاب الارقام التصنيفية العالية على مستوى الاحترافي والهواة، خاصة بعد اعتماد هذه البطولة ضمن البطولات التي يتم فيها اعتماد الارقام التي يحققها المشاركون ضمن برنامج التصنيف العالمي.
ورغبة من الاتحاد البحريني للجولف في زيادة المنافسات في هذه البطولة فقد تم التنسيق مع الاتحاد الاوروبي ( الجولة الاوربية للجولف ) منذ السنة الماضية لإعطاء الفرصة للفائز بالمركز الاول في بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف، وكذلك لأفضل لاعب بحريني بأحقية المشاركة في البطولة العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر فبراير، ويشارك فيها نخبة من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون الجولة الاوروبية وهم من أصحاب الأرقام القياسية على مستوى العالم.
وتأتي إقامة هذه البطولة، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للجولف للسنة السادسة عشرة على التوالي، بهدف الارتقاء بمستوى لعبة الجولف في مملكة البحرين وتطويرها وجعلها أحد روافد السياحة الرياضية في البحرين، وذلك لما تتمتع بها هذه الفعاليات من مشاركات ايجابية من مختلف دول العالم، مما يتيح للاعبين المشاركين الاطلاع على النهضة السياحية والرياضية التي تحظى بها مملكة البحرين، وتشجعيهم على نقل هذه المعارف على نطاق واسع في دول كثيرة.
وقد حرص الاتحاد البحريني للجولف من خلال هذه المشاركة التي اتسمت خلال البطولات السابقة بدقة التنظيم الفني والاداري إلى تحقيق العديد من الاهداف الرئيسة التي من خلالها يتم استقطاب العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة في هذا المجال، ومن خلالهم يتم نقل هذه الخبرات الى اللاعبين المحليين الذين يشاركون في البطولة أو من المتابعين للبطولة أثناء إقامتها.
أما بالنسبة لرعاية البطولة فقد قدمت شركة بتلكو دعمها الرئيس المتواصل للسنة السادسة عشر على التوالي والذي يؤكد اهتمام المسؤولين بالشركة بأهمية دعم البطولات الاقليمية والدولية التي تقام في مملكة البحرين ومساندة الشباب البحريني في تنظيمها وإظهارها بالمستوى العالي في مجال التنظيم والإدارة.

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