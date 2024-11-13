برعاية ملكية سامية..كأس الملك حمد الدولية للجولف في 27 نوفمبر على ملاعب النادي الملكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، تستضيف مملكة البحرين ممثلة في الاتحاد البحريني للجولف بطولة
كأس جلالة الملك حمد الدولية السادسة عشرة في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، على ملاعب
النادي الملكي للجولف، بمشاركة متميزة للاعبين من مختلف دول العالم.
وبلغ عدد اللاعبين المشاركين 96 لاعبا هاويا ومحترفا، يمثلون عددًا من أندية واتحادات الجولف في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الآسيوية والاوربية، حيث سيكون الاقبال على المشاركة من اللاعبين أصحاب الخبرات وأصحاب الارقام التصنيفية العالية على مستوى الاحترافي والهواة، خاصة بعد اعتماد هذه البطولة ضمن البطولات التي يتم فيها اعتماد الارقام التي يحققها المشاركون ضمن برنامج التصنيف العالمي.
ورغبة من الاتحاد البحريني للجولف في زيادة المنافسات في هذه البطولة فقد تم التنسيق مع الاتحاد الاوروبي ( الجولة الاوربية للجولف ) منذ السنة الماضية لإعطاء الفرصة للفائز بالمركز الاول في بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف، وكذلك لأفضل لاعب بحريني بأحقية المشاركة في البطولة العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر فبراير، ويشارك فيها نخبة من اللاعبين المحترفين الذين يمثلون الجولة الاوروبية وهم من أصحاب الأرقام القياسية على مستوى العالم.
وتأتي إقامة هذه البطولة، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للجولف للسنة السادسة عشرة على التوالي، بهدف الارتقاء بمستوى لعبة الجولف في مملكة البحرين وتطويرها وجعلها أحد روافد السياحة الرياضية في البحرين، وذلك لما تتمتع بها هذه الفعاليات من مشاركات ايجابية من مختلف دول العالم، مما يتيح للاعبين المشاركين الاطلاع على النهضة السياحية والرياضية التي تحظى بها مملكة البحرين، وتشجعيهم على نقل هذه المعارف على نطاق واسع في دول كثيرة.
وقد حرص الاتحاد البحريني للجولف من خلال هذه المشاركة التي اتسمت خلال البطولات السابقة بدقة التنظيم الفني والاداري إلى تحقيق العديد من الاهداف الرئيسة التي من خلالها يتم استقطاب العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة في هذا المجال، ومن خلالهم يتم نقل هذه الخبرات الى اللاعبين المحليين الذين يشاركون في البطولة أو من المتابعين للبطولة أثناء إقامتها.
أما بالنسبة لرعاية البطولة فقد قدمت شركة بتلكو دعمها الرئيس المتواصل للسنة السادسة عشر على التوالي والذي يؤكد اهتمام المسؤولين بالشركة بأهمية دعم البطولات الاقليمية والدولية التي تقام في مملكة البحرين ومساندة الشباب البحريني في تنظيمها وإظهارها بالمستوى العالي في مجال التنظيم والإدارة.
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