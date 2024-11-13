مقتل 8 أشخاص في غارة للاحتلال على (عرمون) في جبل لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 13 – 11 (كونا) -- قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح اليوم الأربعاء من جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (عرمون) بمنطقة (عاليه) في جبل لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الغارة استهدفت مبنى سكنيا ملحقة أضرارا كبيرة شملت طوابق عدة وأدت إلى اندلاع النيران فيها فيما لا تزال الأعمال مستمرة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وذكرت أن طيران
الاحتلال الإسرائيلي شن كذلك سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجر اليوم مستهدفا مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا بنزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / م ج ب
MENAFN13112024000071011013ID1108880526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.