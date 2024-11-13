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مقتل 8 أشخاص في غارة للاحتلال على (عرمون) في جبل لبنان

11/13/2024 4:43:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 13 – 11 (كونا) -- قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح اليوم الأربعاء من جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (عرمون) بمنطقة (عاليه) في جبل لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن الغارة استهدفت مبنى سكنيا ملحقة أضرارا كبيرة شملت طوابق عدة وأدت إلى اندلاع النيران فيها فيما لا تزال الأعمال مستمرة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وذكرت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن كذلك سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت فجر اليوم مستهدفا مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا بنزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / م ج ب




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