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وزارة (الإعلام) تطلق الهوية البصرية لدولة الكويت

11/13/2024 4:43:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- أطلقت وزارة الإعلام اليوم الاربعاء الهوية البصرية لدولة الكويت بما في ذلك جميع العناصر والملفات المتعلقة بها إلى جانب الدليل الإرشادي الشامل الذي يبرز مكونات الهوية البصرية للدولة والمتمثلة في عنصرين رئيسيين هما شعار الدولة واللون الوطني الأزرق.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الدليل الإرشادي يبين الأهمية الثقافية للشعار الرسمي لدولة الكويت والذي يرمز لتاريخ الأمة وهويتها كما يوضح الاستخدام الصحيح للشعار بما يضمن احترام قيمته وتوظيفه بشكل لائق.
وأضافت أن الدليل يحتوي أيضا على إرشادات شاملة لاستخدام الشعار وألوانه واتجاهاته وتناسبه وخواصه ما يوجب اتباعها في التطبيقات الرقمية أو المطبوعة أو غيرها من المواد الإعلامية لضمان الاستخدام الصحيح الذي يحافظ على اتساق الهوية البصرية ووضوحها.
وبينت الوزارة أنها استعانت في تخطيط ورسم الشعار بأحد الكفاءات الكويتية المتخصصة في مجال التصميم وهو المصمم محمد شرف اذ تم تصميم النسخة الرسمية بدقة عالية مع الحفاظ على تفاصيل العناصر الأصيلة مثل سفينة البوم وطائر الصقر لتناسب الاستخدام السلس في جميع الوسائط الحالية والمستقبلية مع إرشادات مفصلة تختص بالألوان وطرق الاستخدام للأشكال الثلاثة من الشعار كالشارة المنفردة وشعار الدولة الرسمي وشعار الوزارات.
ولفتت الى أن هذه الخطوة جاءت بتكليف من مجلس الوزراء موضحة أنها خاطبت كافة جهات الدولة لتعميم الشعار والتعليمات الخاصة بالهوية البصرية ووضعت الشعار في موقعها الإلكتروني ليكون متاحا للاستخدام من قبل الجميع.(النهاية)

م د م / ن و ف




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