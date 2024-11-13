الرئيسان الأمريكي والإندونيسي يبحثان تعزيز التنسيق بشأن الأمن الغذائي والطاقة النظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو سبل تعزيز التنسيق بشأن الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة إضافة إلى قضايا السلام والاستقرار الإقليميين والتحديات العالمية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة وبحر الصين الجنوبي.
وقال البيت الأبيض في منشور على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي عقب لقاء الرئيسين في واشنطن مساء أمس الثلاثاء إن لقاءهما جاء للاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.
ونقل المنشور عن بايدن إعرابه عن الاعتزاز بالشراكة الثنائية مع جاكرتا مشيرا إلى أن المناقشات مع نظيره سوبيانتو بحثت كيفية تعميق الشراكة من خلال تعزيز التعاون الأمني الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
من جهته نقل البيان عن سوبيانتو تأكيده الحرص على العمل من أجل تعزيز العلاقات بين إندونيسيا والولايات المتحدة وزيادة التعاون. (النهاية)
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