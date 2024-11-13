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الرئيسان الأمريكي والإندونيسي يبحثان تعزيز التنسيق بشأن الأمن الغذائي والطاقة النظيفة

11/13/2024 4:43:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو سبل تعزيز التنسيق بشأن الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة إضافة إلى قضايا السلام والاستقرار الإقليميين والتحديات العالمية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة وبحر الصين الجنوبي.
وقال البيت الأبيض في منشور على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي عقب لقاء الرئيسين في واشنطن مساء أمس الثلاثاء إن لقاءهما جاء للاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا.
ونقل المنشور عن بايدن إعرابه عن الاعتزاز بالشراكة الثنائية مع جاكرتا مشيرا إلى أن المناقشات مع نظيره سوبيانتو بحثت كيفية تعميق الشراكة من خلال تعزيز التعاون الأمني الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
من جهته نقل البيان عن سوبيانتو تأكيده الحرص على العمل من أجل تعزيز العلاقات بين إندونيسيا والولايات المتحدة وزيادة التعاون. (النهاية)

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