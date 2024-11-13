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الناخبون في سريلانكا يتوجهون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

11/13/2024 4:43:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 11 (كونا) -- يتوجه نحو 17 مليون ناخب غدا الخميس إلى مراكز الاقتراع في سريلانكا لانتخاب نواب جدد في البرلمان لتنفيذ سياسات تنقذ الدولة من أزماتها الاقتصادية.
وتجرى الانتخابات العامة في سريلانكا بعد أن حل الزعيم اليساري أنورا كومارا ديساناياكي البرلمان عقب توليه المنصب لإفساح المجال لإجراء انتخابات مبكرة.
وستفتح أبواب اللجان على أمد 12 ساعة في أكثر من 13400 مركز اقتراع ويتنافس أكثر من 8800 مرشح على 225 مقعدا.
ونشرت السلطات حوالي 90 ألفا من أفراد الشرطة في جميع أنحاء الجزيرة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة.
ومن بين المرشحين البارزين الذين يتنافسون في الانتخابات رئيسة الوزراء هاريني أماراسوريا وزعيم حزب (ساماغي) جانا بالاويغايا والمعارض ساجيث بريماداسا ورئيس الوزراء السابق دينيش جوناواردينا.
وانتخب ديساناياكي زعيم الحزب الماركسي جاناتا فيموكثي بيرامونا الذي شكل جبهة القوة الشعبية الوطنية رئيسا في سبتمبر الماضي بعد أن شهدت سريلانكا توترات سياسية أدت إلى اطاحة الرئيس بجوتابايا راجاباكسا عام 2022 اذ فشلت حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية.
ودعا ديساناياكي إلى انتخاب برلمان جديد ليحصل على تفويض قوي ليتمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للتخلص من الديون الثقيلة التي أدت إلى التوترات.
ويتطلع الناخبون في سريلانكا إلى اجراء تغييرات جذرية لإصلاح الاوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد. (النهاية)

ا ت ك / م ن ف




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