الناخبون في سريلانكا يتوجهون غدا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 13 - 11 (كونا) -- يتوجه نحو 17 مليون ناخب غدا الخميس إلى مراكز الاقتراع في سريلانكا لانتخاب نواب جدد في البرلمان
لتنفيذ سياسات تنقذ الدولة من أزماتها الاقتصادية.
وتجرى الانتخابات العامة في سريلانكا بعد أن حل الزعيم اليساري أنورا كومارا ديساناياكي البرلمان عقب توليه المنصب لإفساح المجال لإجراء انتخابات
مبكرة.
وستفتح أبواب اللجان على أمد 12 ساعة في أكثر من 13400 مركز اقتراع
ويتنافس أكثر من 8800 مرشح على 225 مقعدا.
ونشرت السلطات حوالي 90 ألفا من أفراد الشرطة في جميع أنحاء الجزيرة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة.
ومن بين المرشحين البارزين الذين يتنافسون في الانتخابات رئيسة الوزراء هاريني أماراسوريا وزعيم حزب (ساماغي) جانا بالاويغايا والمعارض ساجيث بريماداسا ورئيس الوزراء السابق دينيش جوناواردينا.
وانتخب ديساناياكي زعيم الحزب الماركسي جاناتا فيموكثي بيرامونا الذي شكل جبهة القوة الشعبية الوطنية رئيسا في سبتمبر الماضي بعد أن شهدت سريلانكا توترات سياسية أدت إلى اطاحة الرئيس بجوتابايا راجاباكسا عام 2022 اذ فشلت حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية.
ودعا ديساناياكي إلى انتخاب برلمان جديد ليحصل على تفويض قوي ليتمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للتخلص من الديون الثقيلة التي أدت إلى التوترات.
ويتطلع الناخبون في سريلانكا إلى اجراء تغييرات جذرية لإصلاح الاوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد. (النهاية)
ا ت ك / م ن ف
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