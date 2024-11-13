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رئيس (الطيران المدني) يبحث مع سفيرة بريطانيا أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني

11/13/2024 4:43:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح في مكتبه مع سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وقالت (الطيران المدني) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تخص الطيران في البلدين الصديقين وأهمية تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال.
وأضافت أن الجانبين اكدا أهمية تعزيز التعاون في الطيران المدني بما يسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة وتسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بها ويعكس العلاقات الوطيدة والمتميزة بين الكويت والمملكة المتحدة.
وأكدت أن اللقاء يهدف إلى تطوير التعاون في جميع المجالات وخاصة في مجالات النقل والطيران مما يفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين. (النهاية)

ع ع م / أ ن د




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