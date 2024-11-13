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مسؤول بريطاني: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

11/13/2024 4:42:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان (لقاء)
الكويت - 13 - 11 (كونا) -- وصف وكيل وزارة الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان هاميش فالكونر الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي" داعيا إلى تدخل عاجل فوري لإيقاف إطلاق النار في القطاع وكذلك لبنان.
وشدد فالكونر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء بمناسبة زيارته البلاد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأكد أن (أونروا) هي المنظمة الوحيدة القادرة على التخفيف من معاناة الفلسطينيين وحمايتهم محذرا من عواقب إقصائها عن العمل الإنساني في إشارة إلى قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف حظر الجهود والمهام الإنسانية للمنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعن تمدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا لبنان وسيادته جدد فالكونر موقف بريطانيا بضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 المتعلق بايقاف العمليات المسلحة وإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.
وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين في الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة ولاسيما في قطاع غزة ولبنان والتأكيد على ضرورة التدخل الفوري لتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين الأبرياء.
وعن العلاقات بين الكويت وبريطانيا أشاد فالكونر بعمق العلاقات الثنائية مؤكدا أنها تمتد لأكثر من 125 عاما في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية إذ وقعت الكويت مع الشركة البريطانية شركة (الأنظمة البحرية - إس آر تي) اتفاقية لتطوير المنظومة الأمنية البحرية.
وأكد تطلع كلا البلدين إلى تعزيز علاقاتهما وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصلحة المشتركة موضحا أن التعاون الكويتي البريطاني يشمل مجالات عدة.
وكان فالكونر أجرى وفق بيان صادر عن سفارة المملكة المتحدة بالكويت مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تناولت تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية إلى جانب العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
ونقل البيان عن فالكونر تأكيده حرص بريطانيا على دعم التبادل الاقتصادي والاستثماري وتسهيل إبرام اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دول مجلس التعاون الخليجي بعدما بلغت قيمتها 57 مليار جنيه استرليني في عام 2023. (النهاية)

ي ت / ن و ف




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