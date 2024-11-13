Wednesday, 13 November 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية بمشاركة 102 طالب من 34 مدرسة

11/13/2024 4:42:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 13 – 11 (كونا) –- انطلقت اليوم الاربعاء مسابقة الكويت المدرسية ال18 للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي بتنظيم من مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) وبالتعاون مع توجيه الدراسات العملية في وزارة التربية.
وقال المدير الإقليمي لمكتب (ملست آسيا) داود الأحمد في تصريح صحفي أن التصفيات النهائية للمسابقة يشارك بها 102 طالب يمثلون 34 مدرسة متوسطة بنين من جميع المناطق التعليمية تم تقسيمهم لمجموعات تنافسية في قسمي المسابقة وهما (مهارة القياس) و(مهارة استخدام العدد اليدوية والتركيبات الميكانيكية).
وأضاف أن "(ملست آسيا) يسعى من خلال تنظيم المسابقة إلى أن يخرج من بين شباب الكويت المبدعين والمبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجيا ما يسهم برفع اسم الكويت في المراكز المتقدمة عالميا".
وثمن الأحمد رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف بوزارة التربية مريم العنزي وحرصها على المشاركة المدرسية والطلابية الكبيرة في المسابقة بالاضافة الى تعاون التوجيه الفني العام للدراسات العملية مع (الملست) سعيا لشمولية اعداد أبناء الكويت من الأجيال المقبلة من الناشئة والشباب.
وأوضح أن المسابقة تهدف الى اكتشاف وتنمية مهارات الطلبة الفنية والأعمال اليدوية ودعم الأنشطة التطبيقية في المدارس واستثمار أوقات الفراغ في التكنولوجيا وترسيخ ثقافة التصنيع المحلي لدى الطلبة وتعزيز الثقة بالنفس والمساهمة في بناء مجتمع مصنع ومتحكم في التكنولوجيا فضلا عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة.
ولفت الأحمد الى أن المسابقة شهدت العديد من المراحل التنافسية وورش العمل التطبيقية والمحاضرات العلمية والبرامج التدريبية المكثفة بهدف تنمية قدرات الشباب وإبداعاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا.(النهاية)

م ر ف / م خ




MENAFN13112024000071011013ID1108880520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث