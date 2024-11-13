(وزير الاوقاف): الكويتيون يتوارثون خدمة كتاب الله تعالى حفظا له وعملا بأحكامه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأربعاء إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا يتوارثون خدمة كتاب الله تعالى حفظا له وعملا بأحكامه وإجلالا لقدره.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر ل(جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته) المقامة برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقال الوزير الوسمي إن الكويت تحتضن كل عام وفودا من مختلف شباب الأمة الإسلامية للمنافسة على حفظ وتلاوة كتاب الله مشيدا بدور القائمين على الجائزة الذين أسهموا في خدمة كتاب الله وبجعلها مثالا يحتذى به على مستوى العالم.
وبدوره قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري في كلمة مماثلة إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تشهد سنويا نموا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي إذ بلغ أعداد المشاركين هذا العام (127) متسابقا يمثلون (75) دولة الأمر الذي وضع المسابقة في صدارة المسابقات الدولية.
وأكد أن هذه الصدارة الدولية جاءت بفضل الله تعالى وبرعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي أسهم في تكريس نجاحها وتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية.
وأشاد بدور أعضاء الجائزة والعاملين فيها على شرف رعاية وتنظيم المسابقة بما يعكس مكانة الكويت الحضارية وريادتها في العمل القرآني على مستوى العالم.
وتستمر المسابقة من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري ويتنافس فيها 75 متسابقا في فرع الحفظ و16 في فرع القراءات و13 في فرع التلاوة و23 في فرع صغار الحفاظ.(النهاية)
ض د / ن و ف
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