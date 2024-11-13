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(وزير الاوقاف): الكويتيون يتوارثون خدمة كتاب الله تعالى حفظا له وعملا بأحكامه

11/13/2024 4:42:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأربعاء إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا يتوارثون خدمة كتاب الله تعالى حفظا له وعملا بأحكامه وإجلالا لقدره.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر ل(جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته) المقامة برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقال الوزير الوسمي إن الكويت تحتضن كل عام وفودا من مختلف شباب الأمة الإسلامية للمنافسة على حفظ وتلاوة كتاب الله مشيدا بدور القائمين على الجائزة الذين أسهموا في خدمة كتاب الله وبجعلها مثالا يحتذى به على مستوى العالم.
وبدوره قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري في كلمة مماثلة إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته تشهد سنويا نموا ملحوظا على المستويين الكمي والنوعي إذ بلغ أعداد المشاركين هذا العام (127) متسابقا يمثلون (75) دولة الأمر الذي وضع المسابقة في صدارة المسابقات الدولية.
وأكد أن هذه الصدارة الدولية جاءت بفضل الله تعالى وبرعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي أسهم في تكريس نجاحها وتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية.
وأشاد بدور أعضاء الجائزة والعاملين فيها على شرف رعاية وتنظيم المسابقة بما يعكس مكانة الكويت الحضارية وريادتها في العمل القرآني على مستوى العالم.
وتستمر المسابقة من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري ويتنافس فيها 75 متسابقا في فرع الحفظ و16 في فرع القراءات و13 في فرع التلاوة و23 في فرع صغار الحفاظ.(النهاية)

ض د / ن و ف




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