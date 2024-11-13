Wednesday, 13 November 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد

11/13/2024 4:42:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هيديكو ساساهارا حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.(النهاية)

م خ




MENAFN13112024000071011013ID1108880518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث