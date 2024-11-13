نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد

نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد
التاريخ
11/13/2024 4:42:56 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 11 (كونا) -- استقبل نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هيديكو ساساهارا حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.(النهاية)
م خ
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