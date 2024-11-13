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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التطورات في غزة ولبنان

11/13/2024 4:42:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 11 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان.
وقالت (الخارجية) القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من عبد العاطي جرى خلاله مناقشة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. (النهاية)

س س س / م ن ف




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