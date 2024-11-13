رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التطورات في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 13 - 11 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي آخر التطورات في قطاع غزة ولبنان.
وقالت (الخارجية) القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من عبد العاطي جرى خلاله مناقشة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. (النهاية)
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