Wednesday, 13 November 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستقرار أساس التنمية المستدامة

11/13/2024 4:40:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف







أصدر البنك الدولي، مؤخرا، تقريره حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ حيث طغت عليه، وكما هو متوقع، حالة عدم اليقين والضبابية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة.
وتشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى
2.2 % في العام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8 % في العام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5 % في العام 2023 إلى 1.9 % في العام 2024. وفي بقية المنطقة، من المتوقع أن يتباطأ النمو، كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 % في العام 2023 إلى 2.1 % في العام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 % إلى 2.7 %.
لقد تسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 % في النصف الأول من العام الحالي، بحسب التقرير، وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضاً. وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع، ما تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى، مثل الأردن ومصر، بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه لو لم يوجد الصراع، لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45 % في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية.
ونخلص من ذلك إلى أن الاستقرار هو بالفعل أساس التنمية المستدامة، لذلك تبرز أهمية جهود دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على استقرارها وإبعادها عن شبح التوترات والحروب من دون أن يعني ذلك تخليها عن دورها في الدفع بعجلة السلام في المنطقة.
ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الأعوام الخمسين الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19 %، وهو الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50 % في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
أما بالنسبة للتوازن بين القطاعين العام والخاص، فلا شك أن هناك تقدما كبيرا في هذا المجال؛ حيث تقوم دول المجلس كافة بتنفيذ رؤى تنموية طويلة الأجل ترتكز على إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في برامج التنمية، وهذا بدوره سوف يوسع من قدرته على خلق الوظائف للشباب الخليجي، حيث بات هذا الموضوع من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس.

MENAFN13112024000072011014ID1108880479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث