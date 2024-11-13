الذكاء الاصطناعي والاتصالات: أهلاً بالسرعات الاستثنائية، وداعاً للمشاكل التقنية!

على الرغم من ظهور الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الخمسينات، إلا أنه لم يسبق له الهيمنة على جميع مناحي الحياة كما هو الحال الآن، فتأثيراته وتطبيقاته تمتد لتطول كل شيء أو لتعيد تشكيل المشهد في جميع القطاعات تقريباً.

ولا يعد قطاع الاتصالات استثناء في هذا المجال، بل إنه من أبرز وأهم القطاعات التي ستكتسب أبعاداً جديدة بفضل الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على المشاريع الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الاتصالات إلى حوالي 15 مليار دولار بحلول عام 2027.



فكيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي نتواصل بها وما هي أبرز تطبيقاته في قطاع الاتصالات الحيوي؟



الذكاء الاصطناعي والاتصالات: لا تحدّيات بعد اليوم!

على الرغم من الطابع الديناميكي لقطاع الاتصالات والوتيرة المتسارعة للتغييرات التي يشهدها إلا أنه يواجه تحديات عديدة قد تقف عائقاً أمام رضى العملاء الذين تتاح لهم خيارات غير محدودة في ظل منافسة محتدمة بين مشغلي الاتصالات.

وأسهمت الثورة التكنولوجية الحديثة في ارتفاع سقف توقعات العملاء من العلامات التجارية وباتت المعادلة الرابحة تتضمن السرعة والجودة معاً، الأمر الذي يشكل تحدياً في حد ذاته.

إلا أن الذكاء الاصطناعي يظهر من جديد ومعه الحل لأبرز التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات والتي تتمثل في كلّ مما يلي:



1-ضعف إدارة الشبكات: ستسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الشبكات وبالتالي تحسين جودة المخرجات لتمكين شركات الاتصالات من إدارة الشبكات بكفاءة أكبر.

2-الافتقار إلى إمكانيات تحليل البيانات: تعتمد شركات الاتصالات بصورة كبيرة على بيانات عملائها كي تقدم لهم خدمات مخصصة لاحتياجاتهم بالإضافة إلى فهم سلوكياتهم، إلا أن الافتقار إلى الأدوات التي يمكنها تحليل كمية هائلة من البيانات والتي قد تكون غير منظمة بصورة سليمة أو كبيرة شكل تحدياً دائماً. أدوات الذكاء الاصطناعي ستقدم لشركات الاتصالات القدرات التي تمكنها من تحليل هذه البيانات ومن ثم توظيفها في استراتيجيات الشركات الخاصة بالعملاء.

3-التكاليف المرتفعة: لم يأتِ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة ونشر الشبكات والخدمات وحيداً بل رافقته تكاليف مرتفعة سببت الكثير من التحديات لشركات الاتصالات الساعية إلى تعزيز جودة خدماتها وعملياتها. يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف المرافقة لهذه الاستثمارات من خلال الحلول المبتكرة الجديدة.

4- المنافسة الكبيرة: يبحث العملاء في الوقت الحالي عن خدمات ذات جودة عالية ترافقها تجربة مميزة خصوصاً في ظل تنوع الخيارات التي تقدمها شركات الاتصالات التي تحتدم المنافسة بينها كل يوم بصورة أكبر.



قطاع الاتصالات: تنبؤات ذكية!



قد يكون أبرز ما يبحث عنه العملاء لدى شركات الاتصالات ثبات الشبكات وسرعتها وقد يكون الحل الجذري لهذه المشكلة أن تكون شركات الاتصالات قادرة على التنبؤ بانقطاعات الشبكة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها لمنع حدوث ذلك.

على الجانب الآخر، وفي حال تعرض العملاء لمشاكل تقنية فإن أهم ما يبحثون عنه هو حل سريع من شركات الاتصالات منذ المرة الأولى، من هنا قد يكون وجود مساعد ذكي قادر على حل مشكلة العميل من أول مرة حلاً جذرياً وثورياً في الوقت نفسه.

ينطبق الأمر نفسه على صيانة الشبكات والبنية التحتية والحاجة للقيام بذلك بصورة دورية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأعمال الروتينية والتي تتطلب الكثير من الوقت والجهد ما قد يحول دون قدرة الشركة على القيام بالتحديثات اللازمة، فماذا لو قام روبوت بهذه الأعمال الروتينية بدلاً من موظفي شركات الاتصالات؟

هذه الحلول التي قد تبدو ضرباً من المستقبل ستكون جزءاً لا يتجزأ من المشهد في المستقبل القريب حيث سيسهم الذكاء الاصطناعي في الاتصالات في كل مما يلي:

1-تحسين قدرات الشبكات خصوصاً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن عدد مستخدمي الجيل الخامس سيصل إلى 2 مليار ما يعني 20% من نسبة الأفراد المتصلين بالإنترنت في العالم.

2-تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تسهم في تقليل العبء المرتبط بالأعمال الروتينية اليومية المكررة، ما يتيح لشركات الاتصالات إمكانية التركيز على تطوير أعمالها وعملياتها وخدماتها التقنية.

3-الصيانة التنبؤية للشبكات والبنية التحتية.

4-نمو الأرباح بطريقة كبيرة وتصاعدية.

5-تقليص حالات الاحتيال من خلال التعرف على الأنشطة غير الطبيعية ومنعها من استخدام الشبكة.

ومنذ أن بدأت شركات الاتصالات العالمية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها سجلت إنجازات وتحولات ملحوظة في طريقة عملها من خلال تقليص النفقات وتحسين تجربة المستخدم وتسريع التحول الرقمي واستمرارية الأعمال وغيرها.

يمسك الذكاء الاصطناعي بزمام مسيرة التحول التي تخوضها الشركات المختلفة في جميع القطاعات، من هنا فإن الشركات التي تريد وضع قدم في المستقبل هي تلك التي ستبادر إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وحلولها والأهم التجربة المقدمة لعملائها.