53 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 53 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51 دينارا لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.3 دينار و47 دينارا على التوالي.

