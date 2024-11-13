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ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا

11/13/2024 4:40:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تلقي مزيدًا من الضوء على مسار السياسة النقدية.
ووفقا وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 2610.99 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 أيلول الماضي أمس الثلاثاء، كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا، كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولار.

كما ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء، مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عامي 2024 و 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا لتصل إلى 72.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا لتصل إلى 68.25 دولار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضًا من نمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا توقعته الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وخفضت "أوبك" أيضًا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميًا من 1.64 مليون برميل يوميًا، فيما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تحديثًا لتوقعاتها غدا الخميس.

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